José Letelier y el descalabro ante Colombia: “El planteamiento no fue el mejor y la responsabilidad la tengo que asumir yo”

Muy golpeado se encontraban las jugadoras de la Selección tras la goleada 4-0 sufrida ante Colombia. El técnico José Letelier admitió errores y lamentó el resultado que privó a las Rojas de acceder a la fase final de la Copa América.

“Es un golpe bastante duro. Eso no significa que Colombia no podía habernos ganado. Al contrario, creo que es una muy buena selección y hay formas de perder. Quizás para nuestra selección no fue la mejor forma. Sobre todo, iniciando un partido en que sabíamos que iba a ser muy difícil obtener un resultado positivo, porque sabíamos de la capacidad de Colombia. Desajustes en nuestra línea defensiva generaron esa diferencia que se produjo en los primeros minutos y luego ya se hace muy difícil acortarlas. Por lo tanto, hay que asumir la responsabilidad, en este caso yo como técnico”, comenzó señalando.

Frente a la desastrosa presentación, el estratega no tuvo otra alternativa que reconocer los errores. “Hemos visto todos los partidos, jugamos con Colombia en la fecha FIFA, se analiza, se plantea, se determina qué puede ser lo mejor para Chile. Pero cuando el partido comienza y las variables van siendo a favor del rival, lógicamente que el planteamiento a la luz de los hechos no fue el mejor y la responsabilidad la tengo que asumir yo. La lectura quizás no fue la correcta. Hay que replantear ciertas cosas y, en una etapa bastante compleja de cara a lo que veníamos a buscar, que era una clasificación o ir a una clasificación directa”, agregó.

En esa misma línea, Letelier dio sus razones para no mover las piezas antes a pesar de la desventaja, especialmente tras el gol tempranero que recibió el equipo. “Más que el planteamiento, nos cambia el estado de concentración. Cuando se da el segundo gol, se nos hace mucho más cuesta arriba. Cambiar el planteamiento o tomar decisiones tan drásticas en 10 minutos no era muy adecuado y luego te hacen dos goles terminando el primer tiempo. Era una situación poco alentadora”, detalló.

Ahora la misión del cuerpo técnico será levantar al grupo para el último duelo. Sin embargo, no parece ser una tarea fácil. “Las alegrías duran muy poquito y las tristezas son más prolongadas. Tenemos que enfrentar ese partido de la mejor manera. Estamos representando a un país y detrás tenemos a mucha gente que ha luchado por el fútbol femenino. Tenemos que pensar en ellos y tenemos la última chance de dejar a la selección en un repechaje mundialista”, sentenció.

Al ser consultado sobre qué rival prefería para la lucha por el quinto puesto, el DT optó por una respuesta diplomática: “El fútbol sudamericano ha ido creciendo. Tanto Argentina como Venezuela son selecciones que están a un nivel importante. Argentina ya participó en un Mundial, Venezuela históricamente ha sido una selección importante. Elegir es complejo, son dos selecciones muy difíciles. No estamos en condiciones de elegir. Veníamos con la idea de pelear una clasificación directa, que no se logra. Por lo tanto, el rival que nos toque va a ser muy difícil”.

“El balón entró”

Para Karen Araya, la goleada caló hondo. “La derrota se siente en el camarín, porque fue dura. Pero tenemos una chance y el fútbol muchas veces nos da revancha y todavía tenemos la posibilidad de clasificar al Mundial, y ese es el objetivo que tenemos todas en este momento y pelear como siempre lo hemos hecho por esa clasificación. Vamos a dejar todo en ese partido”, sostuvo.

La volante también se refirió a la polémica jugada que no fue validada como gol en el minuto 62, cuando un tiro de esquina pareció traspasar la línea. “Yo desde el córner vi que el balón entró completamente. La árbitra vio otra cosa o una falta, pero vi que el balón entró”, lamentó.