Josefina Tapia se despide de Tokio tras una pálida actuación

Una mala jornada vivió la skater Josefina Tapia en su debut en los Juegos Olímpicos. La deportista de 19 años participó en la categoría park del skateboarding, que en Tokio está haciendo su estreno en el programa de la cita.

A pesar de que su deseo era terminar entre las 10 mejores, la oriunda de Cachagua no pudo acercarse a esa posición, ya que falló en los tres intentos que dispuso para puntuar, por lo quedó en el camino en la ronda preliminar, rápidamente.

En su primera pasada, la chilena tuvo un buen comienzo, con trucos prometedores. No obstante, se desestabilizó y terminó en el suelo, por lo que solo puntuó 9.73.

Su segundo intento fue aun menos afortunado, ya que a los pocos segundos perdió el control de la tabla, terminando nuevamente en el suelo. Ahí solo recibió 3.12 unidades.

En su última presentación, ilusionó en el principio, pero tuvo exactamente el mismo final que la primera. Es decir, saliéndose del skate. Esta vez los jueces la calificaron con 9.72.

“No pude hacer todo lo que quería, pero ya estar aquí es un regalo, el lugar es increíble. A pesar del resultado, estoy muy feliz”, señaló Tapia a TVN. La deportista se convirtió en la primera mujer chilena en competir en esta disciplina en unos Juegos Olímpicos.

Pese a los 33 grados que hubo durante la competencia, la skater señaló que “el calor no influyó mucho”, para luego agregar: “Me faltó concretar mi línea; quería hacer todos mis trucos, pero no pude. De todas maneras, me voy feliz por las experiencias vividas”, sentenció.