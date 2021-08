Simone Biles: “Estoy orgullosa de mí misma solo por salir a competir después de lo que pasé”

Simone Biles se despidió de las competencias de la gimnasia con una medalla de bronce. La deportista estadounidense consiguió el tercer lugar en la barra de equilibrio después de haberse retirado de las finales de concurso completo por equipos e individual, además de las pruebas de salto, suelo, y barras asimétricas debido a complicaciones con su salud mental.

Este martes Biles regresó con todo y repitió la medalla de bronce conseguida en el aparato en los Juegos de Río 2016. Tras su actuación, la norteamericana señaló que “fue más que un bronce” en conversación con la BBC.

“Definitivamente se siente un poco más dulce que mi medalla de bronce de 2016”, complementó.

“Tuve que ir a entrenar, cambiar mi bajada. Me retiré de mis otras finales solo porque no estaba en condiciones para hacerlas. No pensé que iba a ser clara para la viga. Simplemente esto significa que puedo venir aquí y competir una vez más antes de que estos Juegos terminen”, explicó.

También profundizó en las razones que la alejaron de las otras finales. “físicamente no podía girar en el aire. Seguía chocando y no estaba autorizada para a hacer esas cosas de una manera segura. Mi mente no estaba ahí. Pero para hacer viga, podía hacerlo de manera segura. Fui, entrené y pedí cambiar mi bajada, de lo contrario tampoco iba a poder hacerla”.

“Sólo quería salir por mí y eso es lo que hice. Estoy orgullosa de mí misma solo por salir a competir después de lo que pasé”, aseguró.

Simone Biles durante su participación en la final de la barra de equilibrio. Foto: Reuters.

Por último, evitó referirse a cuál será su futuro en el deporte. “Definitivamente es demasiado pronto para comenzar a pensar en algo, pero el siguiente paso en este momento es una gira de oro por América que estamos celebrando en Estados Unidos”, cerró.