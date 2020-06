Júlio Baptista: “Mi personalidad como técnico se acerca a la de Wenger y Pellegrini”

Dos Copa América, dos Copa Confederaciones y una Liga Española con el Real Madrid. Son solo algunas estrellas que adornan la carrera del brasileño Júlio Baptista (38), retirado desde el año pasado y hoy en las inferiores del Real Valladolid, el equipo de su ex compañero Ronaldo.

Con las competencias de cadetes suspendidas en España debido al Covid-19, la Bestia dio un paso importante en el club blanquivioleta, pasando de dirigir el Juvenil B a tomar las riendas del A en la próxima temporada. Sus ambiciones, eso sí, apuntan más arriba.

Sobre sus metas, recuerdos con el Scratch, los Galácticos, y opiniones sobre la Roja, conversa desde Madrid con La Tercera.

¿Cómo le ha ido desde el inicio de la pandemia?

Estoy en Madrid, ahora resido acá. Aproveché un poco de este percance que hemos tenido con la pandemia para hacer cosas que yo no estaba haciendo. Mi segundo entrenador y yo no estábamos teniendo tiempo para profundizar en el tema de análisis y metodología de nuestro trabajo. En mi día me levanto, hago mi deporte, estoy con mis hijos, como, descanso un poco en la tarde y luego de las seis o siete de la tarde entro y estoy más o menos hasta las diez trabajando. Así es todas las semanas, en estos dos meses hemos tenido bastante trabajo.

¿Entrenó online a sus jugadores del Juvenil B?

Sí. Hicimos actividades de trabajo con ellos, sobre todo a nivel personal para saber cómo se encontraban, cómo se sentían y cómo estaban pensando. Eso fue un poco antes de recibir la información de que la liga no iba a seguir. Ahora ya están prácticamente en su descanso de final de temporada.

Lleva poco en la carrera de entrenador. ¿De cuál ex DT toma referencias para aplicar?

Uno aprende muchas cosas durante su carrera como profesional, un montón de cosas que ellos han aplicado en su forma de trabajar, pero yo quiero tener mi identidad y mi forma de trabajar. Yo soy una persona tranquila. Creo que mi personalidad como técnico se acerca a la de Arsene Wenger y Pellegrini, que eran entrenadores más tranquilos, más calmados, y cojo cosas que ellos me han aportado. Pero sobre todo quiero tener mi identidad, ser yo quien trace mi camino con mis virtudes y las cosas que he aprendido y estoy desarrollando.

¿Qué aprendió del Ingeniero?

Pellegrini es un entrenador con las ideas muy claras, tiene una idea de cómo trasladar a sus jugadores y creo que esa es la parte más importante. El mensaje que tú envías a los jugadores tiene que ser claro para que haya un buen entendimiento de lo que tú pides y un recibimiento de lo que los jugadores quieren. Así es la manera como pienso.

¿Es de buen trato con sus jugadores?

Sí, es un entrenador de buen trato, una persona muy amable. La verdad es que es una súper buena persona.

¿Mantienen relación?

Hace tiempo que no hablo con él, porque él acabó yendo a otros países y hemos perdido un poco esa conexión que teníamos, pero seguramente algún día me lo encontraré o le mandaré un mensaje para saber que tal está. Seguramente estará siempre tratando de hacer su fútbol, con sus ideas, pero sobre todo, lo que se puede decir de él es que es una grandísima persona. Eso al final es lo que cuenta.

Se retira un excompañero suyo, Manuel Iturra.

Es un chico muy buena persona, fue un jugador muy bueno y esforzado. Dentro de su posición lo daba todo dentro del campo y ha conseguido escribir su historia en el fútbol. Tenía un vigor físico increíble, corría mucho, llegaba en todo. Era un auténtico seis, esos que decimos que siempre un equipo necesita tener, de contención, que roba balones, que sabe lo que tiene que hacer, que entrega y hace al equipo jugar. Un buen jugador.

Hace unos días dijo sobre usted: “Sorprende su físico, sobre todo desnudo”. ¿Cómo toma el piropo?

Lo tomo bien, al final ha sido parte de mi trayectoria. El físico es el que me ha ayudado a llegar a los niveles donde he podido llegar. Dentro de esa parte había calidad que me ha acompañado, innata, que viene de mí, pero hay una parte física que he desarrollado y trabajado para siempre estar al máximo nivel durante tantos años en mi carrera.

En la selección brasileña tuvo de compañeros a Ronaldinho, Ronaldo, Kaká y otros. ¿Qué queda del grupo?

El recuerdo de ellos siempre será bonito. Aquí en Madrid sigo teniendo contacto con Roberto Carlos, Ronaldo que es el presidente del equipo donde trabajo, y aunque sigue la amistad, por otra parte prácticamente podríamos decir que es mi jefe, la persona que manda. Hay otros compañeros como Kaká, Dani Alves y otros con los que siempre vas manteniendo contacto.

Se rodeó de superestrellas tanto en Brasil como en el Real Madrid. ¿Se producen problemas de poder en el camarín con tantos nombres grandes?

Na… al final el fútbol pone todo en su sitio, porque donde uno consigue demostrar y responde es en el campo, ahí se habla solo. Por más que uno tenga esto, o aquello, o el otro tenga más virtudes, al final lo importante siempre estará dentro del campo.

¿Cómo tomó la noticia de Ronaldinho en la cárcel?

Yo de Ronaldinho con la única cosa que me voy a quedar será la forma como jugó y las cosas buenas que ha hecho dentro del fútbol. Creo que ha sido un periodo en su vida que ha tenido una mala gestión de la gente que está con él, pero yo prefiero no opinar porque es algo personal de su vida. Me quedo con las cosas buenas que hizo en el fútbol.

¿Cuál fue el mejor futbolista que ha visto jugar?

He visto a tantos que es difícil elegir uno, pero puedo decir que entre Ronaldo, Ronaldinho y Zidane están los de máxima calidad que pude ver jugar.

En los entrenamientos también debieron ser un espectáculo.

Sí. Cuando se junta tanto talento al final disfrutas mucho. Disfrutas de los entrenamientos como si fuera un partido. Salen cosas increíbles, que jamás pienso que volverán a suceder.

¿Qué opina de esta generación de la selección chilena?

Chile siempre ha sido una selección importante, que ha tenido y conseguido sus logros. Conquistó dos veces consecutivas la Copa América, estaba demostrando estar en un buen camino pero a veces tienes que regresar un poco, volver hacia atrás y esas cosas ocurren. Pero, a mi modo de ver, será siempre una selección importante con una generación de jugadores que creo que es de las más importantes que ha existido en Chile y esperamos que sigan peleando y que los aficionados sigan disfrutando de estos jugadores que tienen.

Estaba lesionado ese día, pero eliminaron a la Roja en Sudáfrica 2010. ¿Qué hablaban del Chile de Bielsa en la previa?

Como todos, cuando estás en un Mundial lo que quieres es ganar. Se va al grano, a donde están las debilidades del rival, dónde el rival tiene más potencial para hacerte daño y así se trabajó, intentando ver en qué lado tenían más potencial en aquel momento y nosotros buscar nuestras virtudes, desarrollar nuestro plan de juego. Así pudimos obtener la victoria.

¿Le llama la atención algún futbolista chileno?

Sí. Siempre me llamó la atención Alexis Sánchez. Cuando estuve en la Roma él todavía estaba en el Udinese y me llamaba mucho la atención que todavía estuviera ahí siendo que ya era un jugador increíble. Luego se dio lo que se pensaba, que se fuera al Barcelona, y demostró y lo sigue haciendo, es un grandísimo jugador. No me cabe duda, por sobre todo con las cosas que ha hecho, la calidad que tiene.

¿Cree que repunte en su nivel?

Eso depende mucho del equipo al que vas y del modelo de juego del entrenador. Eso va influenciando en el juego del jugador. Para volver a tener el que juego que estaba teniendo, va a tener que encontrarse, encontrarse a gusto con un modelo y un entrenador donde se sienta cómodo, integrado, y que pueda dar lo máximo de él para rendir y demostrar el jugador que es.

¿Le tiene fe a la actual generación brasileña para ganar un Mundial?

Sería importante y bonito para nuestro país, para seguir demostrando que estamos fuertes, que estamos sacando jugadores y que seguimos manteniendo el nivel. Toda la gente conoce a Brasil como una potencia. Por más que no ha ganado los mundiales en los últimos años, sigue siendo una selección muy importante y fuerte.

¿Su meta como entrenador?

El proyecto que he desarrollado con mi staff y la gente que está conmigo, con José Luis Rueda que es mi segundo entrenador, es llegar a primera división y hacer algo importante en el fútbol. Queremos hacer ruido con trabajo y con mucho sacrificio, demostrando nuestro valor y aporte al fútbol

¿Se porta bien el jefe, Ronaldo?

Sí, claro. Siempre ha sido un gestor. Hoy, en la faceta de presidente, lidera muy bien, tiene claro lo que quiere con su club y esperamos poder ayudarle en ese desarrollo del club y ser parte de ese proyecto.

Ojalá que lo suba al primer equipo luego…

Jaja. Ese es el proyecto que un día espero concluir, poder entrenar al Real Valladolid en un futuro, pero para eso hay mucho trabajo por delante. Seguimos trabajando, aprendiendo, mejorando, innovando, haciendo cosas que creemos que se pueden hacer para que el jugador tenga un entendimiento máximo de lo que queremos en cada fase del juego. Estamos muy contentos.

¿En La Liga preferiría vencer al Barcelona o al Real Madrid?

Jaja… A mí lo que me encantaría es que los jugadores entendieran cuál es el mensaje de Julio Baptista y su staff, lo que quiere proyectar con su juego. Ganando un juego no se consigue nada. Las cosas se consiguen con mucho trabajo, con un proyecto detrás que sostenga a los jugadores, que se identifiquen con el modelo del staff. Si en un momento dado no están con nosotros, espero que dentro del proceso que tuvieron con nosotros hayan tenido un crecimiento, hayan sido mejores futbolistas y tenido un crecimiento para su carrera.