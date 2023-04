Juvenal Olmos le da con todo a Matías Dituro: “Me parece maqueteado su discurso; conozco mejor que usted el club”

Sin duda que la polémica entre Juvenal Olmos y el plantel de la UC fue uno de los temas más comentados en el medio. El extécnico de la Selección e histórico cruzado acusó al plantel de “hacerle la cama” a Ariel Holan, lo que tuvo respuesta dos días después de parte del capitán Matías Dituro.

El arquero cruzado no ocultó su enojo por las palabras del otrora jugador estudiantil. “Quiero ser muy claro, a mí en particular sí me molesta. Sobre todo cuando lo dicen con tanta seguridad, como si estuvieran dentro del camarín. Cada persona es libre de opinar lo que crea conveniente, pero debe hacerse cargo de sus dichos”, disparó.

La reacción del argentino nacionalizado chileno no le gustó para nada a Olmos, quien nuevamente ocupó su tribuna como panelista del programa Todos Somos Técnicos de TNT Sports para contraatacar. “Yo estoy adentro del club. Por más que esté afuera, yo estoy adentro, en el corazón de ese club y de sus hinchas”, partió señalando.

Luego, endureció el tono. “Concéntrese en jugar el partido del sábado, ojalá jueguen tan bien que me tapen la boca y salgan acalambrados de la cancha, porque los hinchas los van a aplaudir”, dijo. Y disparó: “Yo fui futbolista, señor Dituro, yo sí vi estas cosas, estuve en planteles. Usted no está hablando con alguien que no sabe de fútbol, está hablando con un exfutbolista y un exentrenador. No con un periodista. Cuando usted dice que eso ‘no existe’ y ‘no se ha visto’, entre nosotros sabe que existe y se ha visto en muchas partes, y no solo en Chile”.

En esa línea, el hoy comentarista fue enfático con Dituro. “Yo también fui capitán de la Católica y cuando había un problema salía a hablar al otro día, no cuatro días después. Me parece maqueteado su discurso. Es como si verdad hay un problema, salga después del partido con Colina, pero cuatro días después...”, expresó.

“Deberían hablar de Colo Colo”

“Se está preocupando de mí, cuando tienen un partido con Colo Colo este sábado. No sabía que yo era tan importante para ustedes que están hablando de mí cuando deberían hablar de Colo Colo y cómo ganarle y de lo que no deben repetir de lo que pasó contra Colina el próximo sábado con Colo Colo”, sentenció.

Finalmente, defendió sus fuentes. “Me parece fuera de lugar, atemporal, lo que usted dice, y me voy a jugar un pleno. Si toda la gente que usted nombró, en un club que conozco mejor que usted, yo converso con la gente del club; con sus propios compañeros, con las divisiones inferiores, con mucha gente. No me trate como alguien que no sabe nada del club”, sentenció.