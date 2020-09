Juzgado de Garantía extiende el arresto domiciliario de Rodrigo Holgado por 90 días más

133 días han pasado desde que Rodrigo Holgado condujo en estado de ebriedad y le quitó la vida a Jorge Silva, motociclista de 60 años, luego de chocarlo a alta velocidad en la Autopista Vespucio Sur. El plazo para la investigación otorgado por el 11° Juzgado de Garantía fue de 120 días, el cual fue extendido esta mañana por otros 90 días más, debido a que la pandemia del Covid-19 ha dificultado el trabajo de la Fiscalía.

Dado lo anterior, el arresto domiciliario que cumple Holgado desde el 16 de junio también fue alargado por otros tres meses. Si bien la primera medida cautelar que recayó sobre el futbolista de Audax Italiano fue prisión preventiva —se le consideró un peligro para la sociedad—, sus trastornos mentales agravados por el encierro en Santiago 1 y el coronavirus, hicieron que la Corte de Apelaciones de San Miguel decretara el regreso a su domicilio por lo que restara de investigación.

En la audiencia que tuvo lugar hoy a través de la aplicación Zoom, la defensa del futbolista argentino solicitó modificar dicho arresto domiciliario por la modalidad del arresto domiciliar nocturno, arguyendo que la cuarentena de Puente Alto, comuna donde reside Holgado, evitaría que saliera excepto para sus tratamientos psicológicos, entrenamientos y partidos.

Sin embargo, la solicitud fue denegada por el Tribunal recordando la violación al arresto domiciliario en la que incurrió Holgado los días 30 de junio y 1 de julio. En ambas oportunidades, Carabineros no obtuvo respuesta al momento de dirigirse a la casa del imputado para verificar que la medida cautelar se estaba cumpliendo.

“El día 26 de junio se entrevistó personalmente al imputado, no obstante los días 30 de junio y 1 de julio, el imputado no fue habido en su domicilio, no atendiendo los moradores el llamado de Carabineros”, señala el documento que envió la institución al Juzgado.

Holgado enfrenta una condena de tres años y un día a cinco años. En caso de ser encontrado culpable, deberá cumplir un año de cárcel efectiva.