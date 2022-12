Karim Benzema rompe la mayoría de sus lazos con la selección de Francia: solo tiene contacto con cinco jugadores

Las relaciones de Karim Benzema con la selección de Francia vuelven a estar en punto muerto. Las idas y venidas del delantero dejaron profundas heridas en el propio jugador, quien cortó relaciones con la mayoría de los jugadores que conformaron el cuadro que perdió la final en Qatar 2022.

Así lo relató el diario Mundo Deportivo de Barcelona, publicación que aseguró que el atacante de Real Madrid solo tiene relaciones con cinco jugadores del cuadro nacional a través de Instagram.

Claro que la mayoría de esos seleccionados son o fueron compañeros del último Balón de Oro. Los centrocampistas Eduardo Camavinga y Aurélien Tchouaméni, quienes hoy juegan el cuadro merengue, además de Raphaël Varane, quien lo hacía hasta julio pasado.

Además de esos tres futbolistas, los delanteros Kylian Mbappé de Paris Saint-Germain y Marcus Thuram del Borussia Mönchengladbach alemán todavía mantienen contacto con el ariete de origen argelino.

Al contrario de lo que ocurre con otros líderes del plantel como el portero Hugo Lloris, el atacante Antoine Griezmann, el delantero Olivier Giroud o el puntero Ousmane Dembelé.

Corte total

El propio Benzema renunció a la selección de Francia una vez terminada la Copa del Mundo. Lo hizo a través de su cuenta de Twitter, un día después del epílogo del campeonato.

“¡Hice el esfuerzo y los errores necesarios para estar donde estoy hoy y estoy orgulloso de ello! He escrito mi historia y la nuestra se acaba”, escribió el delantero en su cuenta para cerrar su ciclo con Les Bleus.

Una decisión que reforzó tras cortar los lazos con la mayoría de sus ex compañeros en el cuadro nacional. Benzema sufrió un desgarro en el inicio del certamen de Medio Oriente, situación que le impidió estar en los primeros partidos de los galos.

Sin embargo, el atacante recuperó su condición física antes del final certamen. Su imagen estuvo siempre patente en la posible convocatoria de los duelos de eliminación directa del equipo, una situación que incomodó sobre manera al técnico Didier Deschamps. Cada vez que el DT fue consultado por su regreso, respondió con indiferencia.

No es la primera vez de este divorcio total del futbolista con su selección. Benzema regresó al equipo recién el año pasado, después de que fuera declarado no seleccionable por la federación gala, tras verse implicado en el caso de chantaje a su ex compañero Mathieu Valbuena.