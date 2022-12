La FIFA abre investigación contra Salt Bae: lo acusan de ingresar sin permiso a la cancha e incomodar a Messi en la celebración del Mundial

Los jugadores argentinos corrían exultantes, celebrando su tercera Copa del Mundo. Por su parte, los franceses, algunos tirados en el piso, lloraban al dejar escapar en los penales el bicampeonato. Mientras tanto, en otro rincón del Estadio Lusail, un personaje de fama internacional hacía su ingreso a la cancha: se trataba de Nusret Gökçe, conocido popularmente como Salt Bae, famoso chef turco que alcanzó reputación gracias a sus apariciones con celebridades en su cadena de restaurantes. Hasta ese momento la situación no era tan llamativa, pero todo cambió cuando el cocinero comenzó a acercarse a los jugadores transandinos para sacarse fotos y, como si fuera poco, intentar tocar la Copa, objetivo que consiguió. Las imágenes y la polémica dio la vuelta al mundo.

De hecho, la incomodidad de los jugadores de la albiceleste como Lisandro Martínez y Ángel Di María fue evidente. Tal vez el caso más llamativo fue el del defensor del Manchester United. El chef se le acercó mientras estaba festejando con su hijo en sus brazos, tomó el trofeo e incluso lo “saló”. Cabe consignar que esta Copa puede ser tocada solo por campeones, excampeones del mundo y jefes de Estado. El turco, de 39 años, no cumplía ninguna de estas condiciones.

Salt Bae también se tomó fotografías con Lionel Messi, pero el argentino, no muy a gusto, lo evadió rápidamente para continuar con los festejos dentro de la cancha. A pesar de esto, este jueves el chef subió un video a sus redes sociales en el que Leo visita uno de sus locales y comparte con él, intentando calmar así las críticas que le han hecho durante estos días.

El momento en que Salt Bae se pudo tomar una fotografía con Lionel Messi.

No estaba autorizado

Días después y tras la polémica que ha levantado este tema, la FIFA se pronunció sobre este incidente. Según el periodista de The New York Times Tariq Panja, un portavoz del organismo le comunicó que el ingreso del prestigioso chef no estaba autorizado en la final del Mundial. “Luego de una revisión, la FIFA ha estado estableciendo cómo las personas obtuvieron acceso indebido al campo después de la ceremonia de clausura en el Estadio Lusail el 18 de diciembre. Se tomarán las medidas internas apropiadas”, citó el periodista.

Hasta hoy, no se ha establecido ningún vínculo entre Salt Bae y la FIFA. No obstante, son varias las oportunidades en que al cocinero se le ha visto compartiendo en sus restaurantes junto a Gianni Infantino, presidente del máximo organismo del fútbol mundial.

Cancelado en Estados Unidos

Lo ocurrido el domingo en Qatar causó revuelo en todo el mundo. Tanto que este jueves, casi como una estrategia publicitaria, en Estados Unidos se informó que Salt Bae tendrá prohibido el acceso a la U.S. Open Cup, certamen que reúne a escuadras de la MLS y del fútbol amateur. “Salt Bae queda excluido de la final de 2023″, escribieron a través de su cuenta oficial de Twitter.