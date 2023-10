La advertencia de Denisse Bravo tras conseguir la medalla de bronce: “El boxeo chileno no está muerto”

Denisse Bravo le llevó la medalla de bronce en el boxeo de Santiago 2023. Es un logro importante para la púgil. Luego de caer en semifinales ante la brasileña Tatiana de Jesus Chagas, la deportista nacional lanzó una importante advertencia por la actualidad de su disciplina en el país. “El boxeo chileno no está muerto, sobre todo el femenino. Vamos a seguri haciendo historia. Necesitamos que nos apoyen un poco más. Hay que seguir representando bien a Chile”, dijo.

“Falta más apoyo en la alimentación, alojamientos, más cupos a las mujeres. Poder tener más roce en campeonatos internacionales”, complementó a modo de crítica. La chilena cayó por 4-1 en los puntos este jueves. Antes había dejado en el camino a la costarricense Nicole Barrantes (5-0) y a la canadiense Savannah Delgado (3-2).

“La rival estuvo súper fuerte, nos jugamos la vida los dos. Se notaba que venía de un entrenamiento mucho más largo”, analizó al respecto de la pelea.

Tatiana de Jesus Chagas en acción contra Denisse Bravo. Foto: Christian Zapata/Santiago 2023 vía Photosport

“Me siento contenta de haber hecho historia, pero no soy de conformarme. No me imaginaba todo esto, es un sueño, me costó mucho que me dieran el cupo. Con mi entrenador la luchamos y aquí estamos, la que sigue guerrando hasta el final. Iremos por el cupo a París en otros campeonatos”, señaló tras su participación.

Claro que sus dardos prosiguieron pese a la alegría de haber estado en el podio. “Siento que faltó un poco más de apoyo, más preparación. Me llamaron en los últimos tres meses para integrarme. No me querían mucho en la selección y soy la única que estoy representando bien al país, así que estoy contenta con lo que he entregado”, disparó.

En el boxeo de los Juegos Panamericanos el tercer lugar es compartido. La nacional quedó junto a la venezolana Johana Gómez en el puesto de bronce, quien perdió en la otra semifinal contra la colombiana Yeni Arias por 5-0 en las tarjetas.