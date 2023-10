Las fallas de Tiane Endler complican el camino de la Roja femenina en Santiago 2023

La selección chilena se complicó en el fútbol femenino de los Juegos Panamericanos Santiago 2023. En Viña del Mar, la Roja cayó dolorosamente por 3-1 ante México, por la segunda jornada del grupo A. La caída es dolorosa no sólo porque el tránsito hacia las semifinales se altera, sino porque fue presa de errores defensivos, en los que estuvo directamente involucrada la figura de la plantilla: Christiane Endler.

Luego de un estreno con triunfo ante Paraguay, en el cual el equipo de Luis Mena fue de más a menos (terminó sufriendo al no concretar las opciones que se generó), se enfrentó con un rival más complejo y que ha tenido éxito en los JJ.PP. durante su historia. La Tri fue medalla de plata en Winnipeg 1999 y bronce en 2003, 2011 y 2015. El seleccionador nacional mantuvo la base del debut, salvo por el ingreso de Camila Sáez. La zaguera del Madrid CFF se integró más tarde a la delegación, al igual que su compañera Karen Araya, al tener compromisos en la Liga F de España.

La propuesta mexicana hizo incomodar a Chile, que le costó adecuarse al partido y salir del ahogo inicial al que trató de someter el elenco azteca. Cuando Christiane Endler cometió un error a los 5 minutos y un robo de balón casi terminó en el gol rival fue un aviso de que la faena iba a ser complicada. México controlaba la pelota y mostraba un juego más propositivo que Paraguay en el juego del domingo. A la Roja le costaba salir de su terreno y cuando lograba dar con un espacio, no hilaba en ofensiva. Daniela Zamora y Yenny Acuña, las punteras, en pasajes eran otras laterales.

Ese ahogo inicial fue cesando a medida que pasaron los minutos y el equipo chileno empezó paulatinamente a salir de su rancho. Eso sí, Yanara Aedo, quien estaba llamada a ser la armadora, no entraba en el circuito. El primer acercamiento llegó en los 22′, con un tiro de Yastin Jiménez que se desvió en el camino y terminó en un córner. Siempre viene bien abrir el marcador, y más aún si es con un golazo.

En los 37′, un invento de Fernanda Pinilla pone el 1-0 para las chilenas. La lateral de la U saca un remate con la diestra desde fuera del área, que se cuela en la portería de Esthefanny Barreras. Parecía un centro y se metió.

Con el gol de Pinilla, se podía pensar que el partido se tornaría más favorable para Las Rojas. Pero no. El segundo lapso fue intenso porque México lo salió a buscar y encontró premio a través de la pelota detenida. En los 56′, un cabezazo de Rebeca Bernal pone el 1-1 en Sausalito. La reacción de Tiane Endler no fue la mejor. Dudó entre salir o no y finalmente el balón se coló en su portería. El partido se convirtió en una moneda al aire: podía pasar cualquier cosa.

Buscando otro tipo de respuestas, Lucho Mena hizo ingresar a Karen Araya por María José Urrutia, para fortalecer el mediocampo. Con esto, Aedo pasó más arriba. Ante un desenlace abierto, cualquier detalle podía inclinar la balanza. En ese sentido, la jornada de la laureada portera del Olympique de Lyon no fue positiva. Si en el primer gol quedó a medio camino, para el 2-1 cometió un error más grosero, que acabó en el gol de María Sánchez.

Lamentablemente para el equipo nacional, la capitana cometería otra falla más. En los 88′, se le escapa el balón (no lo controla bien) y le permite a Diana Ordoñez hacer el tercero para las mexicanas.

Por lo tanto, Chile deberá jugarse la clasificación en el último partido del grupo. Será este sábado a las 18.00 en Valparaíso, ante Jamaica, la escuadra más débil de la zona. Cayó nada menos que 10-0 ante las paraguayas. El cuadro centroamericano, mundialista en Australia-Nueva Zelanda, ha recibido 17 tantos en sus dos encuentros. La Roja se quedó con 3 puntos y diferencia de gol de -1.