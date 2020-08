La advertencia médica: “Ojalá no se pasen multas por infringir los protocolos”

César Kalazich (41) fue uno de los gestores de los protocolos que marcarán el retorno del fútbol. En su rol de presidente de la Sociedad Chilena de Medicina del Deporte, el galeno ha trabajado junto a Fernando Yáñez en las medidas que marcarán la vuelta del torneo nacional.

¿Esperaba el retorno para el 29 de agosto?

Fue algo para lo que veníamos trabajando. Hay que seguir igual, sin soltar lo que hemos hecho. No podemos aflojar en nada. Los jugadores llegan en un buen momento, seguros y con menos posibilidades de lesionarse por las semanas de entrenamiento.

¿Le preocupan las lesiones que se generen en la vuelta?

Sí. Cada equipo lleva su registro y ahora vamos a tratar de hacer un registro más completo para poder comparar con los retornos a nivel internacional. Hay que hacer un seguimiento.

¿Está preparado el fútbol chileno para el retorno?

Estamos preparados para volver con un buen espectáculo, para darle un poco de alegría a la gente. Se han cumplido los tiempos propuestos y los futbolistas han adquirido una condición física acorde. Los clubes también han sido muy responsables en seguir cada instructivo.

¿Se pudo volver antes?

Se está haciendo todo en los tiempos adecuados. No podemos compararnos con otros países. En Europa empezaron antes y los países más cercanos ya tuvieron traspiés. Hemos sido súper responsables.

¿Son ajustadas las sanciones a los clubes que no cumplan el protocolo?

No he revisado el valor de la sanción, pero me parece importante que existan para que los protocolos se cumplan al pie de la letra. Ojalá no se deba pasar multas por infringir los protocolos. Y si fuese así, que sea por error y no por dolo.

¿Le llamó la atención que no se aprobara la comisión médica permanente?

Sí. En todos los países las comisiones médicas ayudan a prevenir futuras lesiones. En la Premier se pierden US$ 260 millones por jugadores lesionados. La idea era aportar de forma permanente a todos los clubes para que tengan un nivel parejo en atención médica. Cada vez que un jugador se lesiona es una pérdida económica importante.