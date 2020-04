La AFA decide dar por finalizada la temporada sin descensos y salva al Gimnasia de Maradona

La AFA decidió dar por terminada la temporada en el fútbol argentino y congelar los descensos. La determinación obedece a la imposibilidad de retomar las competencias producto del coronavirus. Entre las principales consecuencias está la salvación de Gimnasia y Esgrima de La Plata.

El equipo que dirige Diego Maradona ocupaba el último puesto de la tabla de los promedios, que definía la pérdida de categoría. La determinación también beneficia a Colón de Santa Fe a Patronato, los equipos que antecedían a la escuadra del Diez.

“Los ascensos se van a definir en el campo de juego. Pero hoy no podemos decir cuándo vamos a volver a jugar porque no es una decisión nuestra. Que no haya descenso es una decisión de los directivos, como que en el 2021 se juegue sin descenso, pero con promedios, para que en el 2022 se retomen los descensos”, declaró el presidente de la AFA, Claudio Tapia, en diálogo con el canal TNT Sports.

La determinación será sometida a votación este martes.