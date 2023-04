La agridulce reacción del camarín de Colo Colo tras empatar en Colombia: “El punto será positivo, si el próximo partido lo ganamos”

Un empate con sabor extraño. Eso es lo que consiguió Colo Colo ante Deportivo Pereira en Colombia. Y aunque nunca es malo traerse un punto de visita, los albos saben que no jugaron bien y que las desconcentraciones son fatales en la Copa Libertadores.

“Creo que fuimos mejores en el primer tiempo y en el segundo se emparejaron las cosas y ambos tuvimos situaciones claras. Pero cuándo teníamos controlado el juego, nos convierten el gol”, aseguró el autor del tanto blanco, Leonardo Gil.

Luego el Colorado agregó que “esta es una cancha difícil, pero en la Libertadores es importante sacar puntos de visita, porque así puedes definir en casa”. Opinión parecida a la que tiene su compañero Esteban Pavez, quien dijo que “este fue un partido duro, como todos los de la Copa, y si bien tuvimos un primer tiempo dónde los pudimos someter con pelotas largas y ganamos los segundos balones, luego bajamos un poco y así cómo pudimos ganar nosotros, también lo pudieron hacer ellos y creo que el empate es bueno”.

El capitán del Popular también reflexionó que “vamos mejorando partido a partido y sabemos que aquí no hay que desconcentrarse, porque lo hicimos una vez y nos hicieron el gol”. Tanto que pudo llegar mucho antes, si no fuera por la gran actuación de Brayan Cortés. El mismo que reveló: “Veníamos a buscar el triunfo, pero nos vamos con el empate. Es que esta Copa es de detalles y si no estás concentrado al máximo, te clavan”.

El seleccionado chileno añadió que “hubo desconcentraciones en el gol de ellos y pudimos haberla sacado antes, pero el equipo estaba muy largo, Tenemos que corregir para avanzar, porque se viene difícil este mes”.

La visión de Quinteros

En tanto, el adiestrador del actual campeón del fútbol chileno -Gustavo Quinteros- expresó que “el partido fue parejo: comenzamos bien, ellos nos complicaron segundo tiempo y llegaron al empate. Pero creo que en situaciones de gol fue parejo y el punto será positivo si el próximo partido lo ganamos”.

Luego insistió en que “el primer tiempo me gustó más y el segundo lo dejamos avanzar y nos complicaron, por lo que en ese sentido no estuvimos bien. Pudimos perder dos puntos, pero también pudimos quedarnos sin nada. Por lo que creo que el empate es justo y si ganamos en casa, se valorará mucho más”.

En el otro lado de la vereda, Carlos Ramírez detalló que en el camarín colombiano hubo un sabor agridulce, porque queríamos ganar los tres puntos. Pero no pudimos ser cien por ciento efectivos y nos llevamos un empate”

Por último, Ángelo Rodríguez concluyó que “este un partido dónde cualquiera ganaba y nos vamos con un sabor agridulce, porque estamos de local. Nos llevamos un punto y siempre vamos a soñar con la segunda fase, por lo que nos vamos a preparar para lo que viene”.