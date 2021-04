La ANFP pide suspender la participación de Lautaro Buin en la Primera B

Un nuevo y apasionante capítulo se vive en la polémica que involucra al club Lautaro de Buin y al directorio de la ANFP.

Es que este último solicitó a la primera sala del Tribunal Autónomo de Disciplina suspender la participación del mencionado club en Primera B, hasta que no se obtenga una sentencia sobre la denuncia que pesa en su contra (no figurar en la Comisión del Mercado Financiero, por lo que no cumpliría con la Ley de Sociedades Anónimas Deportivas).

“Fundamos la presente solicitud a partir de que la aplicación de la sanción solicitada en la denuncia, esto es, la expulsión del club denunciado de la Asociación, producirá necesariamente distorsiones deportivas en caso de que Lautaro de Buin inicie su participación en el campeonato de Primera B”, se puede leer en el documento que envió ayer (7 de abril) el ente rector al organismo jurídico.

Y si bien, el directorio comandado por Pablo Milad está seguro de que su denuncia contra el Toqui está “basado en una prueba contundente”, pide que se tome esta medida por si el el fallo le resulta adverso.

“Si este tribunal desestima la denuncia, los efectos de que el club Lautaro de Buin se vea suspendido de participar en el precitado campeonato, mientras dure la tramitación de la denuncia, pueden ser fácilmente subsanados durante el transcurso de lo que resta del torneo”, escribieron los señores de la Asociación Nacional de Fútbol.

El plazo que se ponen en Quilín es hasta “que concluya la tramitación de la denuncia” y agregaron que “la mejor forma que tiene este honorable Tribunal para resguardar los principios que sustentan la existencia de un Tribunal Deportivo y el interés de todos los clubes que integran la ANFP en el normal desarrollo de la actividad, es conceder la suspensión preventiva del club Lautaro de Buin”.