Tribunal de Disciplina ordena la suspensión del debut de Lautaro de Buin en Primera B

Hace 12 horas

Fernández Vial, enfrentando a Lautaro de Buin. Foto: AGENCIAUNO

La Segunda Sala del organismo informó que los Toquis no podrán disputar su partido correspondiente a la primera fecha del ascenso nacional mientras no se resuelva la apelación presentada por Fernández Vial, la cual denuncia documentación falsificada en contratos de jugadores, además de acusar al club de no estar inscrito en la CMF.