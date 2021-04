Presidente de Lautaro Buin, tras la filtración del grupo de WhatsApp: “Me mandaron a la cresta”

Carlos Encinas, encargado, dueño y también técnico de Lautaro de Buin, ha quedado muy comprometido por la filtración de un grupo de Whatsapp, denominado ‘Finiquito del delincuente’, cuya foto de perfil es una imagen de Hans Martínez, jugador que hace dos semanas denunció que el club no le respetaba su contrato y que tampoco le pagaba las cotizaciones.

“Me mandaron a la cresta. Póngalo con esas palabras. El chat existe, es verdad. Es un grupo privado y están ocupando cosas que son privadas y que no son definitivas. Yo simplemente aporté una idea para solucionar el problema con Hans, pero yo soy el técnico y aunque tenga acciones, no soy del directorio. Y el directorio me mandó a la punta del cerro”, confiesa Carlos Encinas, tras el llamado de La Tercera.

¿Usted creó el grupo llamado Finiquito del delincuente? ¿Por qué se llama así el chat?

No, no fui yo. Ni siquiera sé como armar un grupo de Whatsapp. Es que probablemente la persona que armó el grupo no tuvo raciocinio. No sé qué pasó. Lo armaron y me pusieron como administrador. En el mismo chat me retaron por la idea que propuse y cuando hago una lesera lo asumo. Es un chat de amigos y de gente conocida, que no tiene por qué salir para todo el mundo.

¿Cómo se filtró?

Yo creo que en el grupo se incorporó a una persona que no tenía que estar y justo era alguien del fútbol. No lo puedo decir a ciencia cierta, pero por la foto parecía ser el jugador Laucha Arias. Alguien dijo ‘oye y de quién es este número’. Y nadie sabía.

¿Por qué están Leonardo Zúñiga, presidente de Melipilla, y Vladen Canales en el chat? ¿Qué papel juegan?

Ellos son amigos. Es como cuando hay un chat de equipos de Segunda y están todos incorporados. Al Leo lo han atacado harto pero la verdad es que no tiene ningún rol. El va al estadio, va a la cancha y es abogado, entonces me interesa su opinión. Vladen es director de Melipilla pero también es mi amigo y me interesa saber qué opina, pero las decisiones las toma Lautaro de Buin. Que yo sea el dueño o tenga participación no quiere decir que yo tome las decisiones ni que participe del directorio.

El Sifup dice que la boleta es ideológicamente falsa, ¿qué opina?

Nada que ver. Para eso tendría que ser como como el caso Penta, que el chofer sacaba la plata y se la pasaba a los políticos. Aquí se le estaba pagando una plata directamente a Hans, para que tuviera un buen finiquito. Había que llegar a un finiquito con Hans, pero dijeron que no y ya retiramos la boleta. Pero ya le dije, puedo tener participación y acciones, pero el directorio me mandó a la punta del cerro con la idea. Me dijeron que me dedicara a entrenar y no a resolver estas cosas. No hay más que eso. Lo de la ideología de que tratamos de esconder algo no lo entiendo.

En un audio habla de demandar a la ANFP...

Si ocupé palabras que no debía ocupar puede ser, pero es que ya llevo dos meses cansado de todo esto. Nos acusan de falsificar contratos, nos ponen de cabeza de turco, a nosotros, al equipo más piñufla de los 33 clubes. ¿Por qué no hablan de cuánto ganaba Kevin Harbottle en Fernandez Vial? ¿Acaso ganaba 500 mil pesos? ¿Cuánto va a ganar el Pájaro Valdés en San Antonio? Sé de muy buena fuente que le van a hacer un contrato de un millón de pesos y por fuera le van a pagar siete millones.