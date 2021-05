La Corte rechaza recurso de Valdivia contra la ANFP

Deportes Valdivia va a la Corte de Apelaciones para reclamarle 25 mil UF a la ANFP, pero pierde. Los sureños alegaban la restitución de la cuota de que debieron pagar como incorporación al entrar al torneo de Primera B, categoría a la que ascendieron en 2016 y de la que cayeron a fines de la temporada 2020. Sin embargo, sufrieron un revés. El tribunal de alzada rechazó el recurso de protección del club del Calle Calle. “Ha quedado de manifiesto que el pago de la indemnización por descenso de UF 24.000, se encuentra reconocido y suspendido por las razones esgrimidas por el recurrente; en consecuencia a esta corte no le corresponde determinar la oportunidad del pago y la justificación de la negativa, no siendo en definitiva este procedimiento cautelar la vía idónea al efecto, por ser una cuestión relacionada exclusivamente con el cumplimiento de una obligación, cuestión que es de competencia de los tribunales civiles”, concluye.

La acción iniciada por la Sociedad El Torreón SADP, concesionaria del club de la región de Los Ríos, patrocinada por los abogados Ciro Colombara y Aldo Díaz, acusaba “un actuar ilegal y arbitrario al negarse a restituir 25.000 unidades de fomento por concepto de cuota de indemnización, al haber descendido Club Deportes Valdivia desde la segunda categoría del fútbol profesional chileno denominada ‘primera B’ a la tercera categoría denominada ‘segunda división profesional’”, según consigna el escrito al que tuvo acceso El Deportivo.

Los sureños explicaban en detalle la situación. “En 2016 Club Deportes Valdivia ascendió a Primera B y sólo alcanzó a pagar 25.000 UF como cuota de incorporación, la mitad de lo vigente a aquel año, pero al año siguiente se rebajó a 24.000 UF, operando en forma retroactiva en favor del club, obligándose la ANFP a restituir un excedente de 1.000 UF. De esta manera, afirma que el club, al descender de categoría, tenía la convicción que se le devolvería dicho monto, porque históricamente se ha pagado y porque al jugar el campeonato 2020 y al momento de descender no existían modificaciones en las reglas ni en los criterios de la ANFP”, sostienen.

Deportes Valdivia, en uno de sus duelos en Primera B. (Foto: Agenciauno)

Cambio en la regla

Sin embargo, los recursos no han llegado, según exponían los sureños, porque las condiciones cambiaron sin que fueran debidamente informados. “A la fecha, la cuota aún no ha sido pagada señalando haber tomado conocimiento que el 25 de febrero de 2021 se llevó a cabo, sin citación ni notificación de la recurrente y sin que a la fecha hubiese recibido copia alguna de lo resuelto, una Asamblea Extraordinaria de Presidentes de la ANFP en la que se acordó el no pago de la suma de 25.000 unidades de fomento a Club Deportes Valdivia. Afirma que la omisión del Directorio es concordante con la falta de respuesta a dos cartas enviadas por el Club Deportes Valdivia al Gerente General de la ANFP los días 5 y 12 de febrero de 2021 y por medio de los cuales se solicitaba el pago de su correspondiente cuota de indemnización, sin que a la fecha de la presentación del recurso aún se reciban respuestas”, profundiza el recurso.

En ese contexto, los valdivianos alegaban daños. “La situación provoca un perjuicio al club al experimentar una desventaja competitiva frente al resto de los equipos que formarán parte de la segunda división profesional, pues al no pagarse las 25.000 UF se privará al club de contar con el presupuesto para financiar el presupuesto para 2021, viéndose privado de capacidad económica para pagar remuneraciones, indemnizaciones y cumplir con contratos previamente suscritos”, exponen.