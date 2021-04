Históricos de la UC: “El momento del equipo deja muy mal parado el nivel del campeonato chileno”

La derrota ante Argentinos Juniors fue un golpe duro para los cruzados. La caída en San Carlos, prácticamente deja eliminada a la UC de la Libertadores. Así al menos lo reconocen tres ex talentosos volantes del cuadro de la franja: Miguel Ángel Neira, Jorge Contreras y Jorge Aravena.

La razón que más se repite es la falta de nivel del torneo internacional. Eso, en gran parte, explica el tricampeonato del cuadro universitario, hecho que contrasta con el hecho de que nunca avanzó a la segunda ronda de la Copa en esos años.

“No nos podemos conformar con el plano local, donde somos el mejor equipo. Hoy debemos mostrarlo a nivel internacional, y no andamos. Pero ojo, que esa responsabilidad no es exclusiva de Católica. Todos nuestros equipos no han tenido presentaciones acordes con los torneos. Esto pasa por el nivel del campeonato. No tiene el ritmo ni la dinámica de otros torneos como Brasil o Argentina, por nombrar a lo más importantes”, confirma el Mortero.

Una opinión muy parecida a la del Coke, quien agregó que “Preocupante lo que pasa en Católica como equipo, pero es más preocupante es el cuestionamiento del nivel de nuestro fútbol en competiciones internacionales. El momento del equipo deja mal parado al campeonato. De antemano uno sabía que era un grupo complicado. La UC es nuestro primer representante en esta competencia, es el dominador de nuestro fútbol. El año pasado Calera le permitió ser campeón. Preocupa, en nuestro fútbol somos superiores y después en el plano internacional no nos da”.

Más duro en su análisis fue Neira, quien argumentó que “la culpa es del fútbol chileno, de lo malo que está. La UC se juega al 40% y gana sin atados. Aprieta un poco y ya está. Después llega al nivel internacional y se encuentra con otra realidad. Argentinos Juniors es del montón en su liga y le ganó con facilidad. A nivel nacional, la UC va a ganar y seguirá siendo puntera. En el plano internacional no le veo ninguna posibilidad, no tiene jugadores de calidad para eso”.

Las culpas de Poyet

Pero lo que más llama la atención para las ex estrellas cruzadas es el cambio que ha sufrido el equipo entre y un año. Prácticamente, es el mismo equipo que el año pasado, aunque cambió el técnico. En ese escenario, el DT Gustavo Poyet es el principal apuntado.

Gustavo Poyet es uno de los principales apuntados como responsable del mal momento de Universidad Católica. Foto: Agencia Uno.

“La mano del DT no se nota, le cuesta adaptarse a los jugadores que tiene. A veces cuesta poder llegar a los jugadores, intentar sacar lo mejor de ellos, tomar las decisiones más adecuadas y correctas para los jugadores. Pienso que Poyet pudo haber comenzado con un equipo más pesado, más fuerte. Se decidió por muchos chicos a los que todavía les falta una definición futbolística, pero la culpa no es de los chicos. Tampoco me gusta la UC en el torneo. Al entrenador le ha costado adaptarse a nuestro fútbol”, advirtió Contreras.

Para Jorge Aravena parte de la culpa es del entrenador uruguayo, aunque tampoco deja fuera de la responsabilidad al plantel de jugadores.

“Está claro que Poyet es el responsable técnico, pero al final los que interpretan son los jugadores. Ellos son los que toman las decisiones dentro de la cancha. Si hay cambios en el equipo, eso lo tiene que decidir el técnico. Todos los entrenadores queremos agregar y quitar elementos de experiencias anteriores y eso seguramente es lo que quiere hacer Poyet. Pero los resultados no se le han dado”, confirmó el ex DT de Puerto Montt.

Para Neira, mundialista en España ’82, el DT charrúa no ha logrado sacar la mejor versión de los jugadores: “La diferencia entre Poyet y Holan, es que el argentino ponía a los jugadores en sus puestos. Se ve un equipo mal conformado. Valencia no tiene nada que hacer de puntero, lo mismo que Buonanotte. Me gustó el ingreso de Silva, juega para adelante. No como Saavedra, me enferma como juega, siempre hacia atrás”.

Mal reforzado

Sin embargo, los jugadores y el cuerpo técnico no son los únicos apuntados por los especialistas. La dirigencia también tiene parte de la culpa, sobre todo por la opción de no reforzar demasiado el equipo.

“El equipo no se ha reforzado con grandes nombres, era lógico que le pasara algo así. Motivos, quizás está el tema de agrandar el estadio. Pero Habrá un momento en que Católica no podrá, porque nos e apuesta nivel internacional. En la Copa no sería nada del otro mundo que quedaran eliminados, porque nos ha pasado todos los años. No veo a nadie de la dirigencia diciendo: ‘Vamos por la Copa’. A pesar de que le venían resultando, ese mismo plantel se va agotando. En toda esta historia tendrá que tomar otra decisión y ver de qué manera igualar las campañas que se han hecho”, explicó el Coke Contreras.

Más duro en el análisis fue Neira, quien expresó que “la Católica no se reforzó este año, los que llegaron no son refuerzos, de esos que se apoderan del puesto y son figuras. El equipo tiene que abocarse a la Copa, el campeonato nacional no tiene ningún brillo, porque la UC lo gana caminando”.