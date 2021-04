Poyet apunta hacia los jugadores: “No fuimos lo suficientemente inteligentes para cortar el juego de Argentinos”

Fue una conferencia muy distinta a las anteriores. Gustavo Poyet sintió el golpe de la derrota de Universidad Católica ante Argentinos Juniors y se notó. El técnico, visiblemente frustrado, se molestó con las preguntas que le hicieron y por primera vez deslizó una crítica a sus jugadores, al afirmar que no están entendiendo algunos aspectos del juego. Eso sí, asumió toda la responsabilidad por el mal funcionamiento de su equipo, tal como lo ha hecho desde que llegó.

“Es un tema de entendimiento, por el reto que me planteé yo de venir a Sudamérica a buscar que mi equipo, en esta caso, Universidad Católica, pueda entender el juego, independientemente del rival, la cancha, el sistema y de lo que esté pasando. Es un reto mío personal y, hasta que lo logre o no lo logre, no voy a parar. El resto es tranquilidad y darle confianza a los jugadores”, comentó.

Al uruguayo no le gustó cuando le consultaron sobre por qué la UC corrió detrás de la pelota prácticamente todo el partido. “Me imagino que no le preguntaron a Milito por qué los últimos 30 minutos no tuvo la pelota. Cuando un equipo gana, el otro es el malo. Miramos los números cuando nos convienen. El fútbol es más que eso; es momentos, hay inteligencia, hay cortes de juego. Sabíamos que Argentinos Juniors corta mucho el juego. No fuimos lo suficientemente inteligentes para hacer lo mismo y cortar el juego de ellos. Muchas cosas que pasan en el fútbol es sobre el entendimiento, lo que decía antes, de lo que pasa en la cancha”, sentenció.

Tampoco le gustó que le dijeran que su equipo salió a refugiarse en San Carlos de Apoquindo. “¿Muy atrás? No, nada que ver. Muy atrás estuvimos defendiendo contra Ñublense; los últimos 20 minutos contra Palestino; los últimos 30 contra Curicó. Lo que sí, no llegamos adelante, que es otro tema, con balón; pero sin balón no estuvimos muy atrás”, retrucó.

Frustrado, asumió que el tricampeón del fútbol chileno tiene cuesta arriba la clasificación a octavos de final de la Copa Libertadores, cuando apenas van dos fechas. “Está más difícil que cuando empezamos. No somos tontos. Lo que tenemos que hacer es mucha autocrítica y sobre todo yo, que soy el responsable de elegir a los jugadores y de la forma de juego. Tengo que pensar en las soluciones. Hay cosas que tenemos que mejorar dramáticamente, sobre todo, al inicio de los partidos en el tema de crear chanches y llegar al área”, señaló.

Por último, se refirió a las sustituciones de Luciano Aued e Ignacio Saavedra, quienes hasta hace poco eran fijos los 90 minutos. “En muchos partidos lo hicieron muy bien y hoy se nos complicó por la formación del rival y había que buscar soluciones. Esto es fútbol, no matemáticas”, remató un ofuscado Poyet.