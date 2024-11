La drástica petición del DT de Perú al plantel incaico de cara al reencuentro con Ricardo Gareca

¿Cómo será el recibimiento de Lima a Ricardo Gareca? Hasta hace un año, en Perú, el Tigre era un héroe nacional. Fue el DT que les devolvió el espíritu competitivo. Llevó a la selección bicolor al Mundial de Rusia 2018. Y los hizo soñar con llegar a Qatar 2022. Ahora esa visión es opuesta. Muchos lo ven como un traidor. Esto por su paso a la Roja. Cuando recién arribaba a Santiago, el entrenador marcó la diferencia entre ambos países. “En Chile me encontré con muchos peruanos que me desearon lo mejor. Me parece que hay más rivalidad de Perú hacia Chile que de Chile a Perú. En los pocos días que estuve allí, vi que el chileno tiene cierto cariño por el peruano”, reflexionaba en febrero.

Ahora, en Perú preparan la bienvenida al argentino. Según informó el periódico Trome, los futbolistas del elenco local recibieron la orden de establecer “cero contacto con el exseleccionador”.

Ricardo Gareca dirige un entrenamiento de Chile. Foto: Photosport

“Se les ha pedido a los futbolistas nada de mensajes con el Tigre, saludos o declaraciones en extenso sobre el argentino que por primera vez estará en nuestro país como rival. Además, solo en el estadio Monumental, y tras terminar el partido, los seleccionados podrán saludar o tener cercanía con Gareca. La concentración debe estar puesta en ganarle sí o sí a Chile”, relatan en el tabloide.

Si bien la Roja y Perú ya se habían medido en la Copa América, ese encuentro fue en Estados Unidos. Ahora será el primer enfrentamiento en Lima. En el duelo por el certamen continental, los futbolistas peruanos se acercaron al vestuario de Chile para saludar al estratega.

Un año para el olvido

El paso de Gareca por Chile ha sido opuesto al que tuvo en el país del norte. Este miércoles, en rueda de prensa, el estratega tuvo su primer cara a cara con los medios luego de su polémico viaje a Buenos Aires. De hecho, fue uno de los tópicos que abordó. “Les aclaro: yo vivo en Chile. No es que vengo una semana antes de la convocatoria. Para quien no lo sabe: vivo en Chile. Me localizan en Chile y voy todos los días a Pinto Durán. Llevo casi un año y todavía no me otorgan la residencia. No me fui terminada la última fecha. Me quedé toda la semana. Fui el día de la Madre. Al estadio no estoy yendo. La gente no está bien. Mi presencia puede irritar a la gente. Yo también sufro, quiero estar con mi familia. Y durante la semana, el cumpleaños de uno de mis hijos. Consulté. Voy a tratar de quedarme para dejarlos más tranquilos”, señaló.

Sobre el duelo ante Perú, su exelenco, el Tigre apunta que: “Nada que ver con guerra. Es una final. Nos vamos jugar una final. Perú también. Son refranes futbolísticos más que nada. Sí nos jugamos un partido fundamental”.