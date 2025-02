La dura reprimenda del técnico de Udinese tras la polémica disputa por el penal que involucró a Alexis Sánchez

La alegría de Udinese no pudo ser completa. El equipo friulano, nuevamente con Alexis Sánchez, venció por la cuenta mínima en su visita a Lecce, en el inicio de la vigésimo sexta fecha de la Serie A italiana.

Una victoria que le permite llegar al décimo puesto de la tabla de posiciones, con 36 puntos, más cerca de asegurar la categoría e, incluso, con ambiciones de copas europeas.

Sin embargo, un increíble suceso empañó el nuevo triunfo friulano. Cerca de la media hora de partido, el árbitro Kevin Bonacina cobró un polémico penal en favor de los visitantes.

Da manera automática, el goleador bianconero Lorenzo Lucca tomó la pelota en sus manos y acaparó el remate. Sin embargo, el delantero de más de 2 m de estatura no era el designado para el disparo.

Situación que provocó una insólita disputa entre el delantero y sus compañeros. El galo Florian Thauvin, el jugador marcado para ejecutar la pena máxima, y el delantero chileno intentaron convencerlo. Nada de eso ocurrió.

Después se agregaron los centrales Oumar Sout y Jaka Bijol también conversaron con el italiano, quien tozudamente no soltó más la pelota. Bonacina dio la orden y Lucca marcó con justeza. Pero ninguno de sus compañeros salió a abrazar al artillero.

El enojo del DT

Tras el incidente, el entrenador del cuadro de Udine, el alemán Kosta Runjaic, no dejó pasar el capricho de Lucca. Cinco minutos después de anotar el gol, el germano decidió la salida del atacante por una mera decisión técnica.

Después del partido, el adiestrador explicó desde su punto de vista qué fue lo que ocurrió en el Via del Mare y argumentó la drástica decisión de sacar al espigado ariete.

“Tenemos una jerarquía clara en los penales. No me gustó la discusión, estuvieron discutiendo mucho tiempo. Lorenzo Lucca tomó la decisión por su cuenta y yo preferí sacarlo del campo, después de haber marcado el penal, al margen de que lo haya ejecutado muy bien. Pero no es la primera vez que dos jugadores de un equipo discuten por una jugada a balón parado”, aseguró el DT teutón.

En la misma alocución, Runjaic advirtió que fue muy drástico con sus jugadores. Además, adelantó que será un tema que se discutirá en el pleno del plantel friulano, en los próximos días.

“Seguramente hablaremos de esto durante la semana. Tomé esta decisión porque no me gustan los que no respetan las reglas. Yo tenía que tomar medidas. Todo esto se resolverá ahora en los próximos entrenamientos y nos centraremos en el próximo partido”, afirmó el germano.

Consultado sobre el rendimiento del equipo, el alemán aseveró que “hemos crecido mucho en comparación con el inicio de la temporada. Estoy muy contento con nuestras últimas actuaciones, no fue fácil encontrar la victoria contra un buen equipo como el Lecce”.