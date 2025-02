Con una inusual discusión por un penal: Alexis Sánchez vuelve a ser titular en victoria del Udinese

La fecha 26 de la liga italiana comenzó con Alexis Sánchez siendo titular. El tocopillano salió de la partida en la visita del Udinese al urgido Lecce, que finalizó en una victoria de 1-0 para el club del Niño Maravilla.

La buena noticia para el jugador nacional es que volvió a la estelaridad de los bianconeri, luego de dos partidos con participación secundaria o nula. El 1° de febrero, ante el Venezia, había sido el último encuentro de Sánchez desde el primer minuto. En la fecha siguiente, en la visita al Napoli de Antonio Conte (el puntero de la competencia), fue al banco y no tuvo minutos. El fin de semana anterior, contra el Empoli, ingresó en el segundo tiempo. Pero esta vez fue distinto.

El exjugador del Inter de Milán hizo dupla ofensiva con Lorenzo Lucca, quien sería el protagonista de la primera mitad, por una situación tan polémica como llamativa. Todo tuvo que ver con el cobro de un penal, que se le otorga al Udinese a través de la revisión en el VAR. Se da la pena máxima y Lucca, el centrodelantero titular, quiere patear, aunque el designado en el equipo es el francés Florian Thauvin, quien además es el capitán.

El campeón del mundo en Rusia 2018 no se movió del punto penal. A la larga, se generó una discusión para determinar al lanzador desde los 12 pasos. La pulseada la ganó Lucca, quien ejecuta y convierte la apertura del marcador, en los 32 minutos.

Claramente, este suceso no pasó desapercibido. No pasaron cinco minutos y el entrenador Kosta Runjaic decide sacar a Lorenzo Lucca, reemplazado por Iker Bravo. Este mentado penal fue la acción que cruzó un primer tiempo que no tuvo demasiadas emociones, aunque la escuadra de Friuli dominó el balón.

El chileno Sánchez se fue moviendo en la cancha para entrar más en el circuito ofensivo de su equipo. No contó con ocasiones claras de cara a portería, aunque tiró algunas pinceladas habilitando a sus compañeros. Casi la visita estiró la diferencia en los 53′, con un remate de Iker Bravo, que despejó el arquero Falcone.

Pasada la hora de juego, el DT Runjaic sacó a Alexis. En los 65′, se produjo el ingreso del argentino Martín Payero en lugar del goleador histórico de la selección chilena. Los datos de Sofascore dan luces de la faena del nacional en el estadio Via del Mare: 42 toques, 82% de pases precisos, un regate completado de 2 totales, un duelo ganado de 4 totales y 10 posesiones perdidas, entre otros ítems.

El mentado penal que convirtió Lucca terminó por darle la victoria al Udinese, que acumula una pequeña racha positiva de cuatro partidos sin perder. La última caída fue ante la Roma, el 26 de enero. El resultado de hoy le permite al equipo blanco y negro afianzarse en la décima posición del Calcio con 36 puntos.

De reojo, mira la zona de clasificación a las copas. El sexto de la tabla, que accede a la Conference League (hoy es la Fiorentina), tiene 42 unidades.