La millonaria tasación del volante que eligió dejar a Colo Colo y ahora pretenden en la Premier League

Williams Alarcón está cerca de dar el gran salto de su carrera. A los 23 años, el mediocampista es una figura consagrada en Huracán, de la exigente liga argentina. Ese rendimiento le abre una concreta opción de acceder a la principal competencia del mundo: lo pretende el Nottingham Forest, uno de los clubes más tradicionales de Inglaterra y actual animador de la Premier League.

Las tratativas para reclutar al mediocampista chileno ya son formales. Según consigna la prensa europea, el club solicitó formalmente al Globo las condiciones para una operación que les permita quedarse con el volante chileno, quien se formó en Colo Colo y, en el plano local, también defendió a Unión La Calera.

Millonaria operación

Huracán aspira a realizar una operación millonaria. De hecho, la respuesta oficial que envió al equipo forestal da cuenta de la valoración que le asigna al jugador: US$ 10 millones.

El Nottingham Forest no es el único club europeo que ha fijado su mirada en el mediocampista, quien también es seguido por el Benfica con el afán de sumarlo a sus filas. Sin embargo, los ingleses han sido quienes han avanzado con mayor determinación en la búsqueda de sus servicios.

Williams Alarcón, en Huracán.

Alarcón suma 18 partidos en la actual temporada del fútbol argentino. En todos ha sido titular y registra 1.483 minutos en el campo de juego. Al despliegue que muestra en un sector clave en el campo de juego añade tres goles: le anotó dos veces a Banfield y una a San Lorenzo. El gol ante los Gauchos de Boedo adquirió notoriedad por tratarse de un clásico y por la factura técnica de su ejecución.

Controvertida salida

En su momento, Alarcón fue una de las figuras emergentes de Colo Colo. En el Cacique disputó 42 duelos, desde su estreno en 2018 hasta su partida en 2021, cuando optó por emigrar a Unión La Calera. En esa oportunidad, declaró que en los cementeros buscaría la continuidad que no tendría en Macul: disputó 50 duelos, con ocho goles. “Creo que la decisión que tomé fue la correcta. Me ha servido mucho estar acá. He tenido mucha continuidad y creo que el mensaje que le puedo dar a mis excompañeros es que salgan a jugar, a disfrutar y que tomen experiencia”, explicó, en ese momento, en ESPN.

El siguiente paso constituyó su primera experiencia europea: militó en el UD Ibiza, del ascenso español. En esa escuadra jugó 12 partidos. Posteriormente, se enroló en el cuadro transandino, en el que alcanzó su mejor nivel.

En la Selección, Eduardo Berizzo le consideró para la gira que comprendió los duelos ante Marruecos y Qatar, antes del Mundial de 2022. En las Eliminatorias, registra nueve minutos en la caída de la Roja ante Venezuela, el 17 de octubre del año pasado, con el Toto en la banca.