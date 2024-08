La feroz autocrítica de Tiago Nunes por el tropiezo de la UC: “Son tres partidos sin vencer; las cosas se salieron de control”

Universidad Católica tenía un duelo trascendental ante Audax Italiano. Era crucial sumar de a tres para seguir firme en la pelea por la parte alta del Campeonato Nacional, sobre todo tras los triunfos de Colo Colo y la U, ante Coquimbo Unido y O’Higgins, respectivamente. Sin embargo, el cuadro cruzado tropezó y se golpeó duramente.

Fue una dolorosa derrota por 2-1 contra los floridanos, un equipo que está peleando por no descender. El resultado los complica y les corta el envión. Ya son tres cotejos sin ganar, además de sumar su primera derrota en la segunda rueda del certamen criollo.

En ese sentido, Tiago Nunes realizó una autocrítica por el momento, aunque cuestionó el penal sancionado por mano de Cristián Cuevas y que significó el segundo tanto itálico y un doblete para Ignacio Jeraldino. “Sabíamos que ellos defienden muy bien. Los goles son meritorios, pero la forma que sucedieron es fuera de contexto. El penal de Cristián Cuevas es interpretativo, pero nuestros cambios no surtieron efecto y jugamos más por el corazón que por la racionalidad”, comenzó señalando en conferencia de prensa.

El estratega brasileño hizo un desglose de las últimas tres jornadas de la UC. “Cada partido tiene su propia historia y su contexto. Contra Palestino no jugamos bien, frente a Everton estuvimos bastante bien, generamos varias situaciones y el arquero de ellos fue figura. Hoy, enfrentar a un equipo que defiende con el portero más 9 o 10 jugadores cerca del su área, es difícil”, continuó.

El duro diagnóstico de Nunes

Nunes siguió con su análisis y cuestionó el hecho de sumar tres encuentros sin conocer de victorias. “Dependemos demasiado del funcionamiento y de alguna jugada individual, algún desequilibrio nos faltó. Son tres partidos sin vencer, esto no es normal. Normal es ganar. Tenemos que entender que estamos pasando por tres semanas donde las cosas se salieron de control”, indicó.

También se refirió a las bajas que tiene la UC, a las que se suma César Pinares, quien salió lesionado ante Audax Italiano. “Vamos a ver cómo los jugadores se recuperan los próximos encuentros. No voy a dejar de poner a alguno porque no esté completamente recuperado, pero tenemos que evaluar para no perder opciones por lesión. Mañana veremos cómo está (César) Pinares en su abductor”, dijo.

“Hay un cambio natural por el hecho de que los equipos van cambiando jugadores. El contexto es duro porque los de abajo luchan por cada punto y, en lo emocional, hay un peso importante. Es diferente pelear arriba punto a punto”, añadió el entrenador cruzado.

Nunes aseguró que a sus pupilos aún les falta mantener la calma en momentos importantes. “Creo que el jugador que está en Universidad Católica debería actuar normal en ese escenario bajo presión. Claro que siempre hay errores, pero debemos tener la cabeza fría y a partir de eso encontrar un equipo equilibrado”, sentenció.

Finalmente, anticipó el próximo desafío de los cruzados. “Ahora tenemos que volver a nuestras bases. Hacer las cosas lo más sencillas posibles para, a partir de eso, generar confianza y entregar el resultado contra Huachipato que la gente y nosotros queremos”, cerró.