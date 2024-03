Históricos de la Generación Dorada vuelven al Estadio Nacional para desafiar a Ronaldinho

La Selección Chilena disputa sus primeros duelos en la era de Ricardo Gareca. Durante la jornada de este viernes, el Tigre realiza su estreno en el banquillo de la Roja ante Albania y vivirá su segundo duelo contra Francia, el martes.

El encuentro ante el ascendente combinado europeo está marcado por el retorno de algunos miembros de la Generación Dorada: Claudio Bravo, Mauricio Isla y Eduardo Vargas vuelven a vestir la camiseta del equipo nacional en el Ennio Tardini de Parma.

A casi 12 mil kilómetros de distancia, aunque con un día de diferencia, otros integrantes de la etapa más exitosa de la Roja volverán a pisar el Estadio Nacional. Jorge Valdivia, Jean Beausejour, Gonzalo Jara, Matías Fernández y José Pedro Fuenzalida participarán en el Duelo de Leyendas.

El encuentro, que se desarrollará en el recinto de Ñuñoa este sábado 23 de marzo, llega en contexto del Wellfest 2024, festival que promueve la vida sana y el deporte en América Latina.

Los nacionales harán equipo con exjugadores chilenos de la talla de Marcelo Salas e Iván Zamorano, y se enfrentarán a un combinado compuesto por Ronaldinho, Marco Materazzi, Darío Conca, entre otros.

Vuelta al Coloso de Ñuñoa

Los exseleccionados chilenos anticiparon su regreso al gramado del Estadio Nacional, en un evento diseñado para disfrutar en familia y con actividades para todas las edades. Los asistentes encontrarán opciones para divertirse y aprender sobre vida saludable.

En ese sentido, los otrora futbolistas destacaron la iniciativa: “Este festival es algo único, no lo había visto antes y tiene muchas más actividades, no solamente fútbol”, indicó Jara, en una conferencia de prensa realizada en la tienda Under Armour del mall Costanera Center.

El exdefensor también valoró el reencuentro con sus compañeros en la cancha: “Durante nuestro proceso en la Selección nos hicimos casi una familia, para nosotros es muy importante llevarlo a este festival”, complementó.