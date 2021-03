La historia del pequeño club serbio que inspiró su insignia en la de Colo Colo

El fútbol rompe fronteras y genera mitos. De otra manera no se explica cómo un pequeño pueblo de cazadores serbios se haya apropiado del escudo de Colo Colo para replicar el de su club. A más de 12.500 kilómetros de Santiago, los protagonistas de esta historia la relataron al portal Telegraf del país balcánico.

El modesto equipo de FK Dobrava pertenece a la aldea de Zabar, que no tiene más de 500 habitantes, en el municipio de Sabac en el distrito de Macva, a dos horas y media de Belgrado, la capital. Un cuadro que fue fundado hace menos de un año, en el verano boreal y que de la noche a la mañana ya tiene más de 5.000 seguidores en Sudamérica.

Comenzaron desde la categoría más bajo del futbol, la Liga Municipal Sabac, conocida popularmente como la liga de concreto y después de la primera parte de la temporada son primeros en ese torneo.

Pero al margen de los resultados deportivos, el equipo tiene una fuerte ligazón con el equipo más popular de Chile. Su insignia es un calco de la de los albos, con el mismo cacique Colo Colo en el pecho, lo que les ha brindado una espontánea popularidad en nuestro país.

“Cuando decidimos montar un club, formamos un grupo Viber. Hubo varias sugerencias, la mayoría de las veces se sugirió que teníamos una rana en el escudo de armas ya que somos de Zabar (rana en serbio), pero luego recordé cuando Colo Colo jugó contra Estrella Roja en la Intercontinental de 1991. Siempre me gustó el indio en el escudo de ese equipo. Y luego, como nosotros, somos “indios” y así se creó esa insignia, ya que siete de los miembros del club somos cazadores. Así que tomamos el escudo del equipo chileno”, argumentó el capitán del equipo, Stevan Pantelic, al portal Telegraf de su país.

FK Dobrava

Cerveza y fútbol

Pantelic reconoce que, al margen del fútbol, la idea del club es socializar, aunque lo complicado que es mantener vivo un club de fútbol amateur solo a través de cuotas de membresía y contribuciones voluntarias.

“Nos gusta el fútbol, pero preferimos pasar el rato después de los partidos. La semana pasada jugamos un amistoso después del cual bebimos más de 11 cajas de cerveza. Fue un espectáculo. La gente vino con niños, se encendieron antorchas, todo en este pueblo volvió a la vida gracias a nuestro club. Nos las arreglamos, nos llevamos bien, nadie nos ayuda. El municipio no da nada, la comunidad local no tiene como hacerlo. Nosotros mismos cortamos el campo y compramos la equipación. Estamos orgullosos, ya que desde que fundamos el club, no hemos perdido en partidos oficiales”, aclaró el capitán.

Desde el club lo tienen todo claro e informan que en las últimas semanas han recibido constantemente mensajes de apoyo desde Chile en las redes sociales, pero que nadie de Colo Colo los ha contactado. Si establecen contacto, dicen en Zabar, les gustaría jugar algún día un partido amistoso con el gigante chileno. Está por verse.