La impactante confesión de Lewis Hamilton: revela padecer depresión desde su infancia tras sufrir acoso escolar

Lewis Hamilton es uno de los pilotos más laureados de la historia de la Fórmula 1. Muchos, incluso, lo consideran como el más grande de todos los tiempos. Su siete títulos en la máxima competencia del deporte motor lo avalan.

Pese a su notorio éxito y su extrovertida personalidad fuera de las pistas, nada ha sido fácil para el nacido en Stevenage. En conversación con el Sunday Times, el piloto contó que padece depresión desde su adolescencia, además de haber sufrido racismo en su infancia, pues tiene ascendencia granadina.

“Cuando tenía 20 años, pasé por algunas etapas realmente difíciles. Quiero decir, he luchado con la salud mental a lo largo de mi vida, con la depresión, desde muy temprana edad, cuando tenía como 13 años”, comenzó señalando en el medio inglés.

“Creo que fue por la presión de las carreras y las dificultades en la escuela. El acoso. No tenía a nadie con quien hablar”, continuó.

Cómo ha combatido Hamilton su depresión

Hamilton entregó más detalles de su revelación y aseguró que vivió un periodo de introspección durante la pandemia del Covid-19. En ese contexto, comenzó a despertarse a las cinco de la mañana para meditar antes de salir a correr. “Al principio me costaba calmar mi mente, pero es una forma excelente de ponerme en contacto conmigo mismo, con mis sentimientos internos, de comprender lo que puedo hacer”, indicó.

Finalmente, cuando fue consultado sobre si acudió alguna vez con un especialista, señaló: “Hablé con una mujer hace años, pero no me resultó de mucha ayuda. Me gustaría encontrar a alguien hoy mismo”.

Actualmente, el británico, que milita en Mercedes, marcha en la sexta ubicación de la clasificación individual. Además, ha logrado ganar dos GP durante la temporada. En Gran Bretaña volvió a las alegrías tras dos años y medio, además de convertirse en el primer piloto en ganar en nueve oportunidades un mismo circuito. En Bélgica, en tanto, se impuso tras la suspensión de George Russell, que llegó primero y pero fue descalificado por la FIA. Tras el cierre del año fichará por Ferrari, en un movimiento catalogado como el fichaje del siglo.