La insólita explicación del vocero argentino por ninguneo a Diego Maradona: “Fue una chicana con una periodista”

El Gobierno argentino se llenó de críticas luego del ninguneo de Manuel Adorni a Diego Armando Maradona. El vocero presidencial protagonizó una insólita omisión en el Día Internacional del Zurdo. Se acordó de una serie de transandinos que marcaron la historia para homenajearlos, sin embargo, no mencionó al Pelusa.

“Saludar a Lionel Messi, Ángel Di María, Emanuel Ginóbili, Sergio ‘Maravilla’ Martínez y a Guillermo Vilas. También a grandes músicos argentinos como Gustavo Cerati o Charly García. Grandes zurdos que en estos casos sí aportaron a la grandeza de la Argentina”, expresó el portavoz.

“¿Y Maradona?”, fue la rápida reacción de los periodistas acreditados que se encontraban en la Casa Rosada. “Ah, sí, era zurdo”, replicó, haciéndose el desentendido.

La omisión desató una controversia que incluso cruzó las fronteras. En Italia, la cuenta del Napoli se encargó de defender el legado de su figura más emblemática. “El zurdo que te olvidaste es el ídolo de todos los que nombraste... Feliz día a todas y a todos los que, a diario, se sobreponen a las dificultades de un mundo diseñado sólo para diestros”, señalaron.

Incluso Juan Sebastián Verón, con quien Maradona terminó enemistado, cuestionó lo hecho por Adorni. “Podés estar de acuerdo, o no, con todo lo que fue fuera del campo de juego, pero no se puede ningunear a la persona que hizo feliz a un país”, publicó La Bruja en una historia en Instagram que ilustra con una imagen conjunta. “Respeto”, exigió.

La explicación de Adorni

En Boca Juniors, otra camiseta que visitó el Pelusa, también salieron en su defensa. En el duelo ante San Lorenzo, los hinchas desplegaron una bandera que señalaba “Adorni: Maradona es argentino y de Boca”. Además, realizaron una serie de cánticos, donde destacó uno reconocido del fútbol argentino: “No me importa lo que digan esos put... periodistas, la put... que los parió. Oh, oh, hay que alentar a Maradó”, haciendo referencia a la profesión del portavoz.

Casi una semana después, Adorni rompió el silencio tras la polémica. El vocero presidencial se refirió por primera vez a la omisión de Maradona que causó gran revuelo y habló sobre las críticas de forofos xeneizes.

“Con respecto a la bandera, es parte del folclore, yo ya esa situación la aclaré. Pero como todo, hay cosas que se usan para hacer política”, comenzó señalando.

También negó algún tipo de menosprecio. “La verdad es que simplemente, lo de Maradona fue una chicana con una periodista que ni siquiera salió al aire porque no tenía micrófono y quedó como que yo lo ninguneaba. Pero la verdad es que de ninguna manera yo estaba haciendo eso, pero bueno, entendieron cualquier cosa y quedará para la eternidad”, explicó.

Finalmente, se reconoció como fanático xeneize. “Aparte yo soy de Boca, así que quedará mi apellido en la tribuna de Boca, espero que por mucho tiempo. Es una cuestión del folclore del futbol, como ya expliqué antes. Además, nombraba a jugadores contemporáneos de la Selección de ahora. Nada más que por eso, pero bueno, se lo han tomado bastante a pecho”, sentenció Adorni.