La íntima motivación de Ben Brereton para elegir al Villarreal (y que está vinculada con Chile)

Ben Brereton fue presentado en el Villarreal. El delantero de la Selección había acordado hace largo rato sumarse al Villarreal. Había negociado con los españoles cuando aún era jugador del Blackburn Rovers, en virtud de una disposición reglamentaria que les permite a los futbolistas suscribir acuerdos con seis meses de antelación al momento en que concluya la relación laboral vigente. En España se producirá su debut en una de las cinco mejores ligas del mundo. Y, por añadidura, disputará la Europa League.

La vitrina que le ofrece el Submarino Amarillo es apreciablemente superior a la de su anterior club. El desafío deportivo también lo es. Sin embargo, durante la conferencia en la que fue presentado a los medios de comunicación, el artillero reveló el motivo clave de su decisión. Esa razón está estrechamente ligada con Chile.

Para entender

Cuando Brereton se sumó a la Roja tardó poco en ganarse el aprecio de sus compañeros y de los fanáticos. Su rendimiento y su simpatía lo transformaron en un personaje querido al interior del vestuario y fuera de él. Prueba de ello es que varias marcas le adoptaron como rostro. Sin embargo, en el campo de juego ha pagado varias veces el costo de no hablar español. Sobre todo en el comienzo de su estadía en el combinado nacional, esa falencia fue notoria. Y se traducía en la desconexión con sus compañeros.

Con su nuevo paso, pretende, al menos, reducir la brecha. “El enlace español con Chile me ayuda porque podré aprender el idioma. Está todo conectado. Es un equipo tan grande que no podía rechazar”, declaró en la presentación. Eso sí, lo hizo en inglés. Por ahora.

Villarreal presentó de forma oficial a Ben Brereton como refuerzo. (Foto: @VillarrealCF/Twitter).

La preparación, en efecto, será metódica. “Siempre supe que mi mamá era de Chile. Cuando era niña se fue a Inglaterra y no hablaba inglés. Cuando se dio la oportunidad de jugar por la Selección fue muy fácil, es un país fantástico. Estoy aprendiendo castellano. Es difícil, pero luego de la pretemporada continuaré con las clases”, amplió.

Feliz

Brereton está feliz por el paso que dio. Sobre todo porque podrá ponerse a prueba en el primer mundo futbolístico. “Cuando me enteré del interés del Villarreal hace un par de años quería llegar lo más pronto posible. Es un club increíble que no podía rechazar y me han dado una muy buena bienvenida. Es la primera vez en mi carrera que jugaré en competencias europeas. Eso también me motivó”, añadió.

“Ha sido una buena adaptación. El estilo del fútbol español es distinto y se nota mucho la calidad en los entrenamientos. La Championship es una liga agresiva y muy física, pero he estado aquí unos días y los entrenamientos han sido muy físicos y competitivos. Y he estado bien”, profundizó respecto de la adaptación.

También se mostró como un conocedor del lazo entre el club y Chile. “Conozco la historia de la Champions League con Manuel Pellegrini y a los chilenos que han jugado acá. Es un club con vínculos a Chile y tengo muchas ganas de empezar, eso es motivante”, concluyó.