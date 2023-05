La millonaria recompensa que tuvo Mito Pereira tras su buena actuación en el PGA Championship

Sólo buenas nuevas recibió Guillermo Pereira tras su gran actuación en el PGA Championship. Pues si bien no logró igualar el tercer lugar obtenido el 2022, el nacido en Pirque otra vez se lució en el torneo que se disputó en Nueva York.

Tras superar un sábado lluvioso, dónde quedó muy lejos de los puestos de avanzada, el capitalino tuvo una gran jornada dominical y logró meterse en el casillero 18 con una tarjeta total de 282 golpes (+2).

Esto se transformó de inmediato en su segunda mejor participación en un Major y en un cuantioso incremento en su cuenta corriente: Pereira recibió un cheque de 270 mil dólares por su desempeño, o sea, este lunes su saldo tenía 216 millones de pesos más que los que contabilizaba el viernes pasado.

Pero quizás su mayor ganancia haber escalado en el ranking mundial. El pupilo de Eduardo Miquel ascendió seis puestos y quedó en el número 50 de la clasificación planetaria. Algo que aún no iguala su mejor registro histórico (alcanzó a estar 41), pero que lo tienen prácticamente clasificado a los dos grandes abiertos que vienen: Estados Unidos (US Open) e Inglaterra (The Open Championship).

Objetivo que Pereira había planificado de esta manera, pues al marcharse del PGA Tour al LIV Golf sólo debe usar estas instancias para sumar unidades en su ranking, ya que este último circuito no puntúa para el escalafón mundial.

Sin embargo, el trabajo del chileno no para. Y seguirá en el país del norte buscando la gloria, puesto que, este fin de semana, se inicia un nuevo torneo en el Trump National Golf Club Washington DC del LIV Golf y Mito estará entre los presentes.

Cabe recordar que el PGA Championship es sinónimo de buenas noticias para deportista nacional. Hace un año, estuvo a un tiro de romper la historia y quedarse con el campeonato, pero un mal swing en el hoyo 18 finalizó con la pelota en el agua y si bien la gloria despareció en un instante, el tercer puesto obtenido le demostró que puede y debe estar entre los grandes del golf.