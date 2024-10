La positiva estadística de Gareca en las Eliminatorias que alimenta la esperanza de Chile

Termina la primera rueda de las Eliminatorias Sudamericanas y la selección chilena no encuentra el camino. La derrota ante Brasil en el Estadio Nacional encarriló una seguidilla de cuatro caídas. No gana desde el 12 de octubre del año pasado, cuando venció 2-0 a Perú en Santiago, su único triunfo en el torneo. Un paupérrimo balance para el equipo que hoy dirige el argentino Ricardo Gareca.

Apenas suma cinco puntos en sus primeras nueve presentaciones. Muy poco para un equipo que tiene pretensiones de regresar a la Copa del Mundo tras una docena de años de ausencia. Encima, la victoria del equipo del Rímac ante Uruguay, en Lima, terminó por confirmar la condición de colista absoluto para el elenco que dirige el argentino.

Pero el entrenador no lo da por perdido. Pese al triste talante que mostró después de la derrota ante el Scratch, el Tigre se siente con la vitalidad necesaria para liderar este proyecto. Así lo describió en la conferencia de prensa, donde insistió en que no renunciará a sus opciones.

“Sigo pensando en este proceso, incluso me encantaría poder continuar uno más, pero eso es algo que no está a mi alcance. Tengo fe, yo creo en los muchachos, tengo una gran confianza en el jugador chileno. No sé si perduraré en cuanto al proceso, las ganas las tengo y vamos a seguir insistiendo para que puedan llegar los resultados. Soy capaz de aguantar resultados negativos, pero eso no me compete a mí”, explicó el entrenador trasandino.

Asimismo, el DT insiste en su idea. De acuerdo con su opinión, el objetivo final no es algo inalcanzable, al menos en los números, a pesar de que a la Roja solo le quedan nueve fechas para meterse a una pelea que lo tiene todavía a cierta distancia de los ocho primeros, que pelean por seis plazas directas y una al repechaje.

“Han surgido nuevas variantes en el equipo, algunos muchachos que debutaron. Eso da fuerza en que se puede revertir este mal momento. Dentro de lo malo, también tenemos que ver lo bueno. De ninguna manera me bajo de la posibilidad de ir al Mundial, no es así. De hecho, mientras existan chances matemáticas yo seguiré firme. Tengo la fuerza necesaria”, afirmó el seleccionador de Chile.

Los fríos números

Aunque la Roja solo tiene cinco puntos, la trayectoria y la estadística marcan cierta tendencia desde las clasificatorias para el Mundial de Francia 1998, las primeras que se disputaron todos contra todos. La experiencia indica que el séptimo puesto -que asegura la repesca para la cita norteamericana- debe conseguir al menos 21 puntos.

Justamente, ese es el promedio de unidades que logró ese lugar en esas siete carreras mundialistas anteriores. En ese escenario, la escuadra nacional debe sumar de las 16 unidades de las 27 que aún restan justo en la mitad de la competencia.

El récord del Tigre

A pesar del mal momento que vive en este lado del mundo en la actualidad, la bitácora del adiestrador en Eliminatorias tiene un registro imborrable. No solo el hecho de regresar a la selección de Perú a una Copa del Mundo después de 36 años. Sino la manera increíble en que consiguió ese logro en la carrera por Rusia 2018.

En la primera rueda de esa competición, los dirigidos del transandino mostraron dudas muy parecidas a las que hoy ensombrecen el panorama chileno. Es más, en esos nueve primeros encuentros, la escuadra del Rímac solo sumó 11 unidades, producto de tres triunfos y tres empates.

Sin embargo, la segunda parte de esas mismas clasificatorias fue realmente sobresaliente. El equipo incaico sumó 15 puntos de los 27 posibles, con un rendimiento del 55,5%. Precisamente, uno más de los que eventualmente necesita ahora la Roja para acceder al repechaje. La segunda mejor performance en esa ronda de revanchas, solo detrás de Brasil que sumó 23 puntos.

Una trayectoria notable, en la que solo sufrió dos derrotas: en Chile y como local frente al Scratch, en Lima. Registro que completó con cuatro victorias, dos de visita: 4-1 en Paraguay y 2-1 en Ecuador; además de tres empates, el más importante la igualdad sin goles frente a Argentina en Buenos Aires.

Mejora su marca

Para que no quedara ninguna duda y que los números fueran considerados una mera casualidad, en las Eliminatorias Sudamericanas sucesivas, la selección de Gareca incluso superó su marca anterior. No solo en la cantidad de puntos logrados en esas últimas nueve presentaciones, sino también en el porcentaje que acumuló en ese lapso respecto de la sumatoria final.

En la carrera para acceder a Qatar 2022, el equipo incaico avanzó a la repesca final (la que perdió con Australia) con solo 24 unidades. Es decir, dos menos que en el proceso anterior para llegar a la Copa del Mundo del país más extenso del planeta.

Proceso que comenzó de manera aún paupérrima para el cuadro del Rímac, el que solo consiguió solo ocho puntos en los primeros nueve encuentros. Cuando cundía el pesimismo, los dirigidos del Tigre consiguieron 16 puntos en la segunda rueda, un 59,2% de rendimiento, solo superado por los 23 de Brasil, los 21 de Argentina y los mismos 16 de Uruguay.