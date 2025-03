La prensa internacional enloquece con el rendimiento de Joaquín Niemann en el LIV Golf de Singapur

Joaquín Niemann consiguió un nuevo título en el LIV Golf. Ahora se adjudicó con la fecha de Singapur. Lo hizo con un extraordinario rendimiento, que graficó en una tarjeta de -17. Logró distancia con el segundo, Brooks Koepka, que culminó con -12. Eso lo lleva a recibir elogios de la prensa extranjera.

“Joaquín Niemann vuelve a ser por segundo año consecutivo uno de los grandes referentes del circuito impulsado por Arabia Saudí y prueba de ello es que, tras cuatro torneos disputados, ha logrado su segunda victoria de la temporada, esta vez en el LIV Singapur. El chileno, que ya ganó en Adelaida, es el primer jugador que repite triunfo este curso. Literalmente, Joaco arrasó y, con 196 golpes en el acumulado, venció con cinco de ventaja sobre Brooks Koepka (201)”, destacan en el periódico español Marca.

Su actuación también llama la atención en México. “Joaquín Niemann dio la nota en el segundo recorrido de LIV Golf Singapur, luego de firmar 64 golpes (-7) que le permitieron alcanzar a Dustin Johnson en la punta de la clasificación, mientras el mexicano Abraham Ancer descendió del T3 al T10, pero su equipo los Fireballs GC está algo lejos de conquistar su tercer título consecutivo en la temporada 2025 de LIV”, comentaron en Crónica MX.

En Flashscore destacaron sus chances de disputar el US Open. “Niemann ganó el domingo el LIV Golf de Singapur por cinco golpes de ventaja y se subió a lo más alto de la clasificación de la liga disidente, con lo que mantiene vivas sus esperanzas de clasificarse para el US Open. La Asociación de Golf de Estados Unidos (USGA) otorgará esta temporada una plaza en el tercer Major de la temporada al jugador mejor clasificado de la serie respaldada por Arabia Saudí que no esté exento de otra forma”, establecen en el mencionado portal.

En Ten Golf, dicen que el chileno es insuperable. “Un imparable Joaquín Niemann (-17) se alzó con la victoria en el LIV Golf de Singapur, el cuarto torneo de la temporada del circuito saudí. El golfista chileno, que comenzó el día compartiendo el liderato con Dustin Johnson (-9), no dejó ninguna opción a sus rivales con una gran victoria”, detallan.

La victoria le significa al chileno recibir una estratosférica cifra en premios. Son cuatro millones de dólares a su cuenta bancaria. “Hoy fue uno de esos días”, señaló con emoción Joaco. “Todo me salió bien”, continuó Niemann, que se quedó por primera vez con la competencia desarrollada en Singapur. “Hay algunas cosas que puedo mejorar, y luego ir a Miami y tener la oportunidad de ganar. Siento que es realmente emocionante convertirme en un mejor jugador e intentar mejorar cada día”, reflexionó.