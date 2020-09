La primera final de Holan en la UC

Universidad Católica juega una verdadera final ante Gremio. Los cruzados necesitan vencer al gigante sudamericano de visita para mantener vivas sus opciones de clasificar a los octavos de final de la Copa Libertadores de América. Esta también será la primera prueba de fuego del técnico Ariel Holan, desde su llegada a la precordillera, en diciembre de 2019, en reemplazo de Gustavo Quinteros.

Debido a la pandemia, la etapa de definiciones del torneo continental se retrasó. Las dos primeras derrotas sufridas por la UC a principios de año, ante Internacional, en Porto Alegre, y ante América de Cali, en San Carlos de Apoquindo, auguraban una eliminación pronta en la fase de grupos. No había espacio para la ilusión.

Sin embargo, el panorama vario completamente tras el retorno del fútbol en Chile. Más allá de que la vuelta fue con una caída de local ante Unión Española, sumado a un juego opaco, Holan no dramatizó. Tampoco hubo mucha autocrítica. Para él, sus pupilos habían jugado bien. “Hicimos las cosas que queríamos hacer y solamente la eficiencia funcionó y a ratos no. Es lo que tenemos que trabajar y seguir mejorando. Este fue el primer partido después de cinco meses, no tuvimos ningún amistoso. Este es como si fuera el primer partido de un nuevo torneo”, expuso aquella vez, bastante tranquilo, como si viera algo que los demás no.

El paso de las semanas le ha ido dando a sentido a esa serenidad. El juego del bicampeón ha ido en ascenso, y no solo a nivel local, sino también internacional. Los estudiantiles vencieron con absoluta claridad a Gremio, por 2-0, en la precordillera, y luego empataron en Colombia siendo superiores al América, al que debieron golear, de no ser por errores propios. Y en Chile, pese a dosificar e incluir juveniles, son líderes exclusivos, una realidad que se repite desde 2018.

La ilusión de la clasificar a octavos de final de la Libertadores volvió en el transcurso de apenas una semana. No tanto por las matemáticas, sino que, por el juego exhibido por los cruzados, por el alza evidenciada tras esa primera derrota ante el sólido conjunto de Ronald Fuentes.

Para eso es clave un buen resultado esta tarde en Porto Alegre. No será nada fácil, pero Holan confía en sus jugadores. Siente que con el nivel mostrado en las últimas semanas se puede imponer una idea en el siempre difícil Arena do Gremio. Por eso, ante Everton, se guardó casi a todos los titulares y alineó prácticamente a la Sub 19 del cuadro de la franja. Incluso, se dio el lujo de guardar a José Pedro Fuenzalida y a Edson Puch, quienes ni siquiera viajaron a Viña del Mar. Si bien no ganó, el empate ante los viñamarinos tuvo el sabor a un punto ganado.

El argentino tendrá su partido más importante desde que asumió las riendas de la UC. Y ya tiene experiencia en tierras brasileñas si de partidos decisivos se trata. Allí, el 13 de diciembre de 2017, se coronó campeón de la Copa Sudamericana al mando de Independiente de Avellaneda venciendo por 3-2 en el global al Flamengo de Reinaldo Rueda, actual entrenador de la selección chilena. El país de la samba no intimida al técnico de la UC.

Hoy buscará dar el zarpazo con el equipo de siempre, con una oncena que ya los hinchas del fútbol, en especial, los cruzados, parecen saber de memoria. Volverán los estelares, pero Gremio también recupera piezas claves en todas sus líneas. Ninguno tiene la clasificación abrochada. En Porto Alegre se jugará una verdadera final. Y pese a su corta carrera como DT, que registra apenas cinco años, Holan sabe de ellas.