La reacción de Arturo Vidal al video del conflicto entre Aníbal Mosa y Carlos Cortés en asamblea de Blanco y Negro

Arturo Vidal suele entregar su opinión sobre el acontecer nacional. El Rey, acostumbrado a realizar sus transmisiones por Kick, suele referirse a diferentes temas, sobre todo deportivos. Su mayor interés, naturalmente, es Colo Colo.

Es por eso que el volante no se quedó callado ante una de las polémicas más grandes del Cacique en el último tiempo. La dirigencia del conjunto albo protagonizó un altercado que se ha llevado todos los reflectores. Aníbal Mosa acusa una agresión por parte de Carlos Cortés, en plena reunión del directorio de Blanco y Negro.

El timonel de Blanco y Negro abandonó la asamblea cojeando para dirigirse a la clínica Bupa, ubicada en las cercanías del Monumental. Ahí constató lesiones junto a Carabineros para posteriormente abandonar el recinto con un cuello ortopédico y en silla de ruedas.

En las últimas horas se han revelado más detalles sobre el incidente. Este viernes, Mega dio a conocer un extracto del video de la reunión, en el que se logra apreciar un fuerte entrevero que involucra a Mosa y a Cortés, quien terminó visiblemente fuera de sus casillas. Durante la presente jornada, también se desveló el parte médico del presidente de la concesionaria, que sufrió un esguince grado dos en el tobillo izquierdo.

Vidal se refiere a la pelea

Vidal rompió el silencio por parte del plantel y se refirió a la polémica que se vivió en una reunión de Blanco y Negro. “¿Apareció el video de Mosa? ¿Salió ya?. Está bien que se muestre para ver si es verdad o no es verdad. Los hueo... decían que no le había pegado na’”, comenzó señalando sobre el tema.

“¿Le pegó o no le pegó? ¿Es verdad? Yo sabía que sí. A ver qué van a decir ahora los del otro lado, que fue un tropiezo. Son más mentirosos que la cresta. Los hueo... mienten para la cámara”, continuó el Rey, refiriéndose a que miembros del bloque Vial, liderados por Alfredo Stöhwing, han negado cualquier tipo de agresión de Cortés.

Tras ver el registro audiovisual, el oriundo de San Joaquín lo cuestionó, asegurando que este no muestra explícitamente el motivo de las lesiones de Mosa. “No sale nada. No mostraron nada en el video de Mega, están puro huevean... con ese video feo”, sentenció Vidal.

En el video se ve que Cortés se pone de pie y camina hacia el lugar donde está Mosa. En ese momento comienzan algunos gritos en las ventanas de la aplicación de videollamadas, las que emergen y se sobreponen ante la cámara de la reunión en sí. “No tengo ningún problema, ¿me quieres sacar la chucha (golpear) a mí? Vamos”, dice el abogado.

La conversación fue subiendo de tono. “Y me dice: ‘vamos para abajo’. Ya po, vamos. Te cagai entero”, lanza el director. Ahí viene la respuesta del timonel. “Qué me voy a cagar contigo, piojento”, retruca.

Cortés se acerca donde Aníbal Mosa y Aziz Mosa, a través del Zoom, le pide que se aleje del presidente de ByN. “Ubícate, Cortés”, repite. “Te voy a denunciar a Carabineros, huevón”, le dice el mandamás albo. Luego el grupo que protagoniza el altercado sale del espacio que graba la cámara. Después los directores vuelven a la mesa y ahí Mosa señala que pondrá una denuncia. “Esto no se va a quedar así, vas a tener que verte con los Carabineros”, comentó.