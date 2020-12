La reestructuración del Fútbol Joven de Colo Colo parte con el despido de Gualberto Jara

Los despidos en Colo Colo se han convertido en algo bastante habitual durante los últimos meses. Entre salidas y renuncias, los albos se ven remecidos por diversos movimientos. Esta vez, Gualberto Jara y Ariel Palena son los damnificados, producto de un profundo plan de reestructuración que prepara la cúpula que encabezan Aníbal Mosa y Harold Mayne-Nicholls.

Jara y el PF Palena tuvieron que hacerse cargo del primer equipo después de la salida de Mario Salas, con pobres resultados a nivel local y solamente dos triunfos en la fase de grupos de la Copa Libertadores. La dupla, además, debió lidiar con la pobre condición física del plantel después de tres meses y medio en el Seguro de Cesantía, lo que produjo graves al regreso, debido a la notoria descompensación con la que llegaron los jugadores.

La partida de ambos profesionales, sin embargo, no parece ser la única, ya que en los próximos días se le informará al directorio acerca de nuevos movimientos. Esto principalmente, debido a la importante merma que han tenido la series inferiores producto de la pandemia, ya que los niños no han podido ir al Monumental a entrenar, un escenario que por ahora no se ve muy distinto, pues todavía reina la incertidumbre acerca de lo que puede ocurrir con la enfermedad. En ese contexto, los mayores cambios implicarían una reformulación en las categorías inferiores a la Sub 15.

De todos modos, existe incertidumbre acerca del futuro de Ariel Paolorossi, el jefe de las divisiones menores colocolinas, pues, al igual que Palena, llegó al Monumental por expresa recomendación del gerente deportivo Marcelo Espina, quien renunció la semana pasada, luego de acusar una notoria pérdida de confianza de parte del directorio.