La U no sufre sola: las maldiciones más largas en la historia de los grandes clásicos del planeta

El 9 de septiembre de 2001 fue la última que Universidad de Chile se impuso en el estadio de Colo Colo. Esa tarde, los azules vencieron por 3-2 y comenzaron una racha que ya se arrastra por casi dos décadas. Desde esa fecha, han pasado 19 duelos en los que los universitarios no han salido con una victoria de Pedrero.

Sin embargo, el embrujo de la U no es algo nuevo en la historia del fútbol. Varios son los equipos que se estancaron en la cancha del archirrival. A continuación, El Deportivo recopila las sequías más largas entre los duelos más importantes en esta categoría, sólo tomando en cuenta los partidos de ligas nacionales.

Las dos décadas del Madrid en el Camp

La noche del 22 de octubre de 1983, por la octava fecha de La Liga, los blancos vencían por 2-1 a Barcelona en la Ciudad de Condal, con goles de Juanito y Santillana, descuento de Quini. Después de esa victoria tuvieron que pasar más de 20 años, una veintena de partidos, para que los capitalinos volvieran a abrazarse en el campo catalán. El 6 de diciembre de 2003, Ronaldo y Roberto Carlos acabaron con el maleficio al marcar en el triunfo de 2-1 del cuadro de Carlos Queiroz. Para encontrar la peor racha del lado contrario habría que ir hasta 1965, cuando el 19 diciembre de ese año el cuadro culé volvió a ganar después de más de 17 años, un total de 16 enfrentamientos.

Liverpool estuvo 27 sin ganar en Manchester

Tanto los Reds como el United animan una de las rivalidades más antiguas y famosas en el país de los inventores del fútbol: el Derbi del Noroeste de Inglaterra. Un enfrentamiento de larga data, donde el cuadro que hoy es el campeón de la Premier League sumó casi tres décadas sin ganar en el recinto de los Red Devils, desde 1936 hasta 1963, aunque sólo fueron 10 partidos, en una época interrumpida por la Segunda Guerra Mundial y el estrepitoso descenso de Liverpool en 1954. El cuadro de Old Trafford, en tanto, arrastró su sequía más larga entre el ’69 y el ’81, cuando estuvo duelo sin conocer la victoria en Anfield.

Los 22 años del Celtic de Escocia

El Old Firm es uno de los clásicos más antiguos del mundo. Una rivalidad histórica que se arrastra desde el siglo XIX y que va mucho más allá del fútbol. Porque los enfrentamientos entre los católicos de Glasgow, representados por el Celtic, contra los protestantes del Rangers. El cuadro del trébol estuvo 22 años sin ganar en la cancha del ex club de Sebastián Rozental, desde 1935 hasta 1957, con 14 enfrentamientos de por medio. En la otra orilla, el cuadro azul en 1989 rompió una sequía de 15 partidos sin triunfos, algo que no ocurría desde 1980.

La maldición de dos décadas de Borussia Dörtmund en Münich

Der Klassiker es el máximo duelo del fútbol alemán entre el cuadro amarillo y el Bayern. Un duelo joven, ya que la Bundesliga como tal existe desde 1963. El Dörtmund registra la peor racha entre ambos, tras esperar casi veinte años para volver a celebrar en Bavaria, desde el 11 de octubre de 1991 hasta el 26 de febrero de 2011, cuando ganaron 3-1 en el campo muniqués. En la vereda contraria el registro tampoco es menor, ya que Bayern Münich estuvo 14 años sin vencer en la cancha de su archirrival, desde 1972 al 1986, aunque sólo 9 encuentros.

La mala racha de 20 años del Galatasaray

El Derbi Intercontinental, disputado entre los dos equipos más populares de Estambul, es un clásico centenario y uno de los más calientes de Europa. Un partido que enfrenta al Galatasaray del lado europeo y al Fenerbahçe de la parte asiática ha escrito una de las rivalidades más enconadas en el mundo del fútbol. El cuadro de occidente, sólo en febrero del año pasado pudo romper la hegemonía del rival en oriente, una marca de 20 partidos sin ganar desde diciembre de 1999. Fenerbahçe, por su parte, estuvo cerca de una década entre el ’77 y el ’87 sin triunfos en el lado europeo.

Los 16 años de sequía del Marsella en París

El cuadro de Olympique, lejos el más popular de Francia, tiene su particularidad rivalidad con el Paris Saint-Germain, uno de los clubes más jóvenes de la elite europea, fundado sólo en 1970. Joven, pero no menos encendida con rachas largas para uno y otro. El cuadro portuario estuvo 16 años sin vencer en la Ciudad Luz, entre septiembre de 1975 y febrero de 1991, una decena de choques. En el caso de los capitalinos, estuvieron casi una quincena de años, entre 1988 y 2003, sin ganar en el sur del país galo, una decena de partidos.

La sequía de 18 años de Inter en Turín

Internazionale de Milán y la Juventus de Turín animan uno de los encuentros más disputados de la Serie A italiana. El verdadero clásico de ese país, entre los dos equipos que nunca habían descendido, racha que se rompió con el rebajamiento de la Vecchia Signora por arreglo de partidos, en 2006. En la segunda mitad del siglo pasado, los neroazzurri encarrilaron la peor racha entre ambos tras sumar una seguidilla de 17 encuentros sin el triunfo, entre 1965 y 1983. Por el lado de la Juve hay que trasladarse hasta 1950 para el final de una racha de 18 años sin victorias en la Capital de la Moda, aunque sólo 14 duelos.

Los amargos 14 años de Benfica en Oporto

Os Encarnados de Lisboa y el cuadro de los Dragones animan el duelo máximo del fútbol portugués. Un partido con mucha historia, que en las últimas décadas ha visto al cuadro de Porto acortar la distancia. Benfica, el club maldito por antonomasia, estuvo sin ganar en el norte por 14 años, desde abril de 1991 hasta el 15 de octubre de 2005. En el caso del archirrival, el elenco portuario estuvo una decena de duelos sin conocer la victoria en Da Luz desde noviembre de 1962 hasta el 19 de octubre de 1974, en la época dorada del equipo capitalino.

La pésima década de River sin triunfos en La Bombonera

Según el diario británico The Guardian, el partido entre River Plate y Boca Juniors es uno de los eventos que todo amante del fútbol no debiera dejar de ver antes de morir. Y el espectáculo que se monta alrededor de ese duelo así lo explica. Uno de los antagonismos más marcados del mundo, con hechos bochornosos y duros enfrentamientos de sus barras. Acá, el cuadro de la Banda Sangre completó la sequía más larga entre ambos, luego de ocho duelos sin triunfos, entre 2004 y 2014. Por el lado del Xeneize, hay que irse hasta 1953, cuando rompieron una maldición de 8 partidos sin ganar en Núñez, que se arrastraba desde 1944.

Aleti estuvo 14 años sin ganar en el Bernabéu

La racha más larga de cualquiera de los dos protagonistas del derbi español pertenece al Atlético de Madrid. El elenco colchonero, rival histórico de su vecino capitalino, estuvo casi 14 años sin ganar en Chamartín en una seguidilla de 11 partidos que se arrastró desde 1999 hasta 2013. En el registro de Real Madrid el mayor vacío ante los rojiblancos se produjo entre abril de 1958 y marzo de 1964.

