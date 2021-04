La ANFP abre un sorprendente casting para buscar a los seleccionadores Sub 15 y Sub 17

La ANFP empieza la búsqueda de seleccionadores Sub 15 y Sub 17, dos cargos claves en el fútbol formativo. Lo hace a través de un inédito casting. Por primera vez, la entidad que rige al fútbol chileno abre un concurso público para llenar ambas vacantes. Los requisitos están a disposición de los interesados en el sitio web del organismo. En rigor, el mínimo es bastante básico: para postular se requieren tres años de experiencia en el área y, naturalmente, el título de director técnico.

Esa es, en todo caso, la puerta de entrada. La recepción de antecedentes estará vigente hasta el 4 de mayo. Después, se iniciará una instancia decisiva en el proceso de búsqueda. Quienes hayan sorteado el primer filtro serán convocados por el director de selecciones nacionales, Francis Cagigao, a entrevistas individuales en las que deberán exponer sus ideas. “Los candidatos preseleccionados participarán de un ciclo de entrevistas en el Complejo Quilín, y quienes alcancen la etapa final, serán convocados a reuniones individuales en el Complejo Juan Pinto Durán, en ambos casos si la situación sanitaria lo permite. En caso contrario, las entrevistas se realizarán por vía telemática”, establece el llamado emitido por la entidad que preside Pablo Milad.

El objetivo

En marzo, Cagigao había dado luces de la iniciativa en una entrevista a El Deportivo. “Lo primero es armar las selecciones de fútbol formativo. Iniciaremos un proceso, cerca del 7 de abril, con una postulación de entrenadores, mediante entrevistas, para en el plazo de un mes anunciar un director técnico Sub 15, uno Sub 17 y sus correspondientes cuerpos técnicos. Las entrevistas no serán exclusivas a los técnicos, sino que a todo el cuerpo técnico. Después de este proceso, iniciaremos otro con miras a buscar un jefe de scouting y también un adjunto a la dirección deportiva, exclusivo para el fútbol femenino. Todo esto dentro de cierta ideología, asentando unas bases de trabajo y desarrollo para un futuro inmediato de las selecciones chilenas”, estableció. Aunque las fechas se corrieron un poco producto de la contingencia sanitaria, el foco se mantiene inalterable.

Una de las aspiraciones fundamentales que busca Cagigao es que quienes llenen los cargos sean entrenadores chilenos. La otra es establecer mecanismos de trabajo conjunto entre los técnicos de la diversas categorías. Así, por ejemplo, el técnico de la Sub 15 estará también vinculado con el staff de la Sub 17 y el entrenador de esta última serie tendrá relación directa con el trabajo de la Sub 20.

Francis Cagigao posa para El Deportivo, en marzo.

Transparencia absoluta

Uno de los objetivos que persigue el concurso público es que todos los antecedentes estén a la vista. De esta manera, Cagigao pretende alejar definitivamente la influencia de los representantes en la elección de quienes estarán encargados de implementar los planes para el fútbol formativo. De ahí que la misma ANFP resalte en la convocatoria los principios del concurso: “Un proceso inédito, abierto, estructurado y transparente para completar los cargos de Directores Técnicos de las Selecciones Masculinas Sub 15 y Sub 17″.

“Estos cargos tienen como objetivo la formación deportiva futbolística y profesional de los jugadores de las categorías señaladas, de acuerdo a los lineamientos definidos por la Dirección Deportiva de la Federación de Fútbol de Chile, con el fin de mejorar y potenciar a las selecciones juveniles tanto de forma colectiva como individual”, se establece en relación a las metas que deberán cumplir quienes, finalmente, resulten seleccionados.

Se valora

“Está bien. Que alguna vez no se haga a dedo. Creo que la idea es de Cagigao. Habrá que mostrar logros, ideas, currículo. Se habla que pueden llegar los que puedan hacer una labor seria. Si están en ese plano, con un proceso de gente seria. No al dedómetro”, valora Leonardo Véliz, quien condujo a la Roja al tercer puesto en el mundo en Japón, en 1993.

El Pollo duda respecto de postularse. “Hay gente que ha intentado entusiasmarme”, dice. Pero se muestra abierto a sostener un diálogo con Cagigao, al menos, para transmitirle su experiencia. “Quizás una asesoría. Me gustaría conversar con Cagigao. Le diría lo que hice, respaldado por la información que tengo. Podría ser, si me entusiasman”, sostiene.

En relación a la prioridad que Cagigao pretende darles a los técnicos nacionales, Véliz esboza una explicación. “No estoy en contra de incorporar extranjeros, pero el conocimiento real de un chileno, de nuestro fútbol, sobre todo en regiones, le da ventaja en este tipo de procesos. Se gana tiempo en el contacto con otros técnicos, en el conocimiento. Un extranjero debe empezar en el diagnóstico, la investigación. Y ahí se va harto tiempo”, concluye.

Críticas

La iniciativa no está exenta de críticas. A través de su cuenta personal, el vicepresidente de Huachipato, Victoriano Cerda ironiza con la idea. “Huachipato invita a todos los interesados a participar en un proceso inédito, abierto, estructurado y transparente para los cargos de Directores Técnicos, jugadores de fútbol, pasapelotas y aguateros. También dirigentes. Esto último, urgente”, expone el directivo.