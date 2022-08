La UC tiene su peor campaña como visita desde la era Falcioni

Universidad Católica no levanta cabeza. Pese a sumar de a tres el fin de semana pasado, no logra hilar dos victorias consecutivas. Ante Everton en Viña del Mar tuvo el contexto favorable de contar con un jugador más por más de un tiempo, sin embargo, no pudo ganar. Incluso, sufrió para empatar.

No es sorpresa si uno observa los números. En condición de forastero, la UC tiene su peor rendimiento en los recientes 11 torneos. La última campaña cruzada que supera a la de 2022 en rendimiento negativo, fue en el Apertura 2014, cuando el cuadro estudiantil fue dirigido por Julio César Falcioni y Patricio Ormazábal.

Torneo Año Rendimiento Puntos Entrenadores Apertura 2014 12,50% 3 de 24 7 partidos con Falcioni y 1 con Ormazábal Nacional 2022 14,81% 4 de 27 5 partidos con Paulucci, 1 con Valenzuela y 3 con Holan Clausura 2017 20,83 5 de 24 Mario Salas Apertura 2017 20,83 5 de 24 Mario Salas

En este período, comprendido entre 2014 y 2022, el entrenador con rendimiento más alto fuera de San Carlos de Apoquindo fue Gustavo Quinteros en 2019 con un 79,5 por ciento de rendimiento.

Medio año sin ganar

La paridad ante el cuadro ruletero significa que la UC cumple seis meses sin ganar como visitante por Primera División. Su último triunfo en tal condición fue en el 2-3 sobre Coquimbo Unido el 5 de febrero, en la primera jornada del Campeonato.

Tras el triunfo ante el elenco Pirata, como forasteros, los cruzados perdieron siete encuentros consecutivos y ahora igualaron ante Everton. Además, en estos nueve partidos siempre recibió goles promediando un altísimo promedio de 2,4 tantos por duelo.