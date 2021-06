Las cinco claves del duelo entre Chile y Bolivia

Chile enfrenta a Bolivia esta noche, a las 21.30, en San Carlos de Apoquindo, un encuentro trascendental en las aspiraciones nacionales de clasificar al Mundial de Qatar 2022. Para ello, el equipo que dirige Martín Lasarte deberá doblegar a un rival que llega motivado tras la victoria 3-1 ante Venezuela, como local. La Selección, por su parte, también atraviesa un buen momento anímico después de rescatar un empate 1-1 en su visita a Argentina.

El duelo frente a los altiplánicos aparece como una gran oportunidad para reafirmar las convicciones del nuevo proceso a cargo del técnico uruguayo, el que en sus dos presentaciones anteriores ha dejado momentos de buen fútbol y también algunos aspectos a corregir. A continuación, una serie de factores que marcarán el encuentro de esta noche en Las Condes.

Recuperar el gol

Una de las falencias que ha enfrentado Chile en el último tiempo es la falta de gol. En estas Eliminatorias, los exclusivos anotadores son Arturo Vidal (4) y Alexis Sánchez (3), quienes en todas sus presentaciones, además, han mostrado un muy buen nivel. Sin embargo, no ocurre lo mismo con Eduardo Vargas, quien a pesar de ser el segundo artillero histórico de la Selección, atraviesa por una sequía importante. No anota por la Roja desde el 17 de junio de 2019, en el 4-0 sobre Japón por la Copa América, donde concretó en dos ocasiones. Frente a Argentina, Edu intentó moverse por el frente de ataque, pero estuvo con mucha intermitencia. Mientras que Jean Meneses, uno de los que más ha ganado espacio en el nuevo proceso, se movió preferentemente por la izquierda, viniendo desde atrás, y también puede cambiarse de banda, de ser necesario. Ante Bolivia, el tridente tiene grandes posibilidades de repetirse, aunque ahora en un contexto de mayor protagonismo.

Proyección de los laterales

Como hace tiempo no ocurría, los dos laterales titulares pasan por un momento muy bueno. Tanto Mauricio Isla como Eugenio Mena ratificaron ese presente con sus clubes en el partido ante Argentina. Ambos tuvieron un desempeño de nota alta en el duelo en Santiago del Estero, sobre todo en funciones defensivas. Esta vez jugarán más adelantados gracias a línea de tres en el fondo, lo que les dará mayores libertades en el frente de ataque. Lasarte busca aprovechar que el Huaso sabe cómo pasar al frente, mientras que el zurdo porteño también tiene vocación ofensiva, lo que contribuye al objetivo de darle mayor volumen y profundidad al ataque criollo.

La estatura

Además de darle mayor proyección a los laterales, Martín Lasarte ensaya una inédita línea de tres en el fondo, cuyo objetivo es entregarle altura a la zaga. Es por eso que Francisco Sierralta (1,93 metros) es la principal novedad y se sumará a Guillermo Maripan (1,94) y Gary Medel (1,71). El objetivo de esta inédita defensa es contrarrestar los pelotazos que probablemente utilizarán los bolivianos y cuyo principal destinario será el siempre peligroso Marcelo Moreno Martins, quien en el último amistoso se hizo presente en el marcador mediante esa fórmula.

La doble función de Alexis

Sin un volante creativo en el papel, esa función recae en Alexis Sánchez. El tocopillano, gracias a su depurada técnica y su impresionante despliegue, es capaz de asumir esa función. Lo hizo por muchos momentos en el duelo frente a los transandino y cumplió brillantemente. A sus 32 años, el Niño Maravilla pasa por un buen momento. El desequilibrio que aporta es único y, además, en el último tiempo, recuperó el gol. Las diagonales y el constante movimiento del atacante por toda la zona ofensiva permiten ilusionarse con una buena actuación frente al elenco altiplánico.

Las pelotas detenidas

Una de las gratas sorpresas del proceso de Martín Lasarte ha sido el trabajo con balón detenido. Así nació el empate frente a los transandinos, tras un tiro libre al área de Aránguiz y la asistencia de Medel para el posterior gol de Alexis. Con el paso del tiempo y la mayor cantidad de entrenamientos, ese aspecto táctico tenderá a ir enriqueciéndose. A ello, además, se suma la presencia de estatura con Maripan y Sierralta como los más espigados. De hecho, el hombre del Mónaco fue clave anotando varios goles en la última temporada gracias a su presencia en el área, lo que genera ilusión al interior del cuerpo técnico nacional.