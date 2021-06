Lasarte pospone las decisión sobre la Copa América para después del duelo ante Bolivia

Esas peculiaridades que tiene el fútbol sudamericano le dividen la cabeza a Martín Lasarte. Por un lado, el seleccionador chileno tiene que abocarse a la preparación del partido de este martes, entre Chile y Bolivia. Por otro, debe ponerle atención a la Copa América, en la que la Roja debe debutar el lunes frente a Argentina. Machete confiesa, con honestidad, que aún no se ha puesto a pensar en cómo afrontará esa obligación.

Machete abre la posibilidad de ocupar alternativas, en la línea de ir sumándole experiencia a los jugadores que habitualmente no tienen la opción de jugar en la Roja. “La posibilidad de ir con muchos jugadores nos permite tener una mixtura entre jugadores de mayor recorrido con aquellos más novatos”, manifiesta.

Lasarte, en el partido entre Argentina y Chile, en Santiago del Estero (Foto: AFP)

Muchas preguntas

“Hay muchas interrogantes. Hemos decidido dejar eso para después. A mí no me ha llamado nadie. Me encantaría que los entrenadores tuviéramos una charla, no solo para hablar de este tema”, explica el estratega en la conferencia de prensa previa al choque frente a la escuadra de César Farías.

El entrenador reconoce dudas respecto de cómo abordar ese certamen. “Tenemos algunas pautas para irnos, los horarios en que vamos a jugar, los lugares donde vamos a jugar. No hay claridad... Hay muchas interrogantes”, admite.