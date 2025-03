Las claves de la crecida selección de Paraguay que desafía a la Roja

Vuelven las Eliminatorias Sudamericanas y Chile tiene la obligación de sumar, si no quiere que las escasas opciones aún latentes se esfumen definitivamente. El primer desafío de esta doble fecha es complejo, porque tiene que visitar a una selección en levantada como la de Paraguay. Desde que Gustavo Alfaro asumió en la banca guaraní, el combinado ha tenido un alza sostenida en su rendimiento, lo que le permite tener chances relevantes de instalarse en el Mundial 2026. Sería, por lo demás, el retorno de la Albirroja a las Copas del Mundo (no clasifica desde Sudáfrica 2010, donde alcanzó los cuartos de final).

Precisamente, con Gerardo Martino fue el último proceso exitoso y extenso de los paraguayos (también llegaron a la final de la Copa América 2011). Desde que se fue el Tata, los cambios de entrenadores fueron la tónica, pasando por diversos estilos. Desde hace un tiempo, la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF) apostó por técnicos argentinos para su selección mayor, los que no resultaron. Estuvieron Eduardo Berizzo, Guillermo Barros Schelotto y Daniel Garnero, consecutivamente, y ninguno cumplió con los objetivos. Intentaron darle una vuelta al tradicional fútbol guaraní y claudicaron en la misión.

Pero con Alfaro parecen haber encontrado de regreso ese ADN, con un estilo más aguerrido y pragmático. Un técnico de larga trayectoria hizo la transición desde clubes a selecciones con Ecuador, accediendo a Qatar 2022. Luego del Mundial salió, aduciendo “falta de compromiso” de la Federación respecto a algunos pagos. Llegó una nueva oportunidad laboral con Costa Rica, donde dirigió la pasada Copa América. Pero interrumpió anticipadamente su vínculo con los ticos para asumir en Paraguay y reemplazar a su compatriota Garnero.

En esta ocasión, la APF acertó porque los resultados están a la vista. La Albirroja está invicta con Gustavo Alfaro en la banca. En seis partidos disputados, el balance es de tres triunfos y tres empates, con 7 goles a favor y 4 en contra. Con 12 de 18 puntos, exhibe un 66,7% de rendimiento. Hasta la sexta fecha de Clasificatorias, con Garnero, los paraguayos sumaban 5 unidades y estaban en el 7° lugar. Hoy, son sextos con 17 puntos, 4 más que la zona de repechaje.

Las tres victorias como local fueron sobre Brasil (1-0), Venezuela (2-1) y Argentina (2-1). Dice mucho del juego que pregona Alfaro que en los choques ante la Canarinha y la Albiceleste, elencos de peso superior, no superó el 30% de posesión de balón, sin embargo logró hacer daño en la portería contraria y sostener la ventaja. Mientras que de visita, rescató unidades en Montevideo, Quito y El Alto.

Gustavo Alfaro es el seleccionador de Paraguay.

Nombres y posiciones

Más allá de lo estrictamente táctico, que transita entre el 4-2-3-1 y el 4-4-2 (salvo que juegue en la altitud), el proceso del ex DT de Ecuador ha implicado determinaciones, como por ejemplo entregarle el arco a Roberto ‘Gatito’ Fernández, otrora golero del Botafogo y hoy en Cerro Porteño. Quien disputara los Juegos Olímpicos de París con la Albirroja es el meta titular de Alfaro, dejando en la suplencia a Carlos Coronel. Este último nació en Brasil y juega por el seleccionado del país de su madre. “Hoy juego por Paraguay y a veces los paraguayos no me aceptan. Dicen, ‘pero no, ese no es paraguayo, es brasileño’... Yo me considero paraguayo”, reconoció.

Lo que no ha podido ratificar la Albirroja es su centrodelantero titular. El técnico ha utilizado como titular a Isidro Pitta (Bragantino), Antonio Sanabria (Torino) y Alex Arce (Liga de Quito). Además, para esta fecha clasificatoria volvió a ser convocado Gabriel Ávalos, de Independiente de Avellaneda. Toni Sanabria es el goleador de la era Alfaro con tres tantos.

Paraguay cuenta con una importante variedad de atacantes, que le dan velocidad e irreverencia al equipo de mitad hacia adelante, ya sea como segunda punta o extremos. Julio Enciso (Brighton), Ramón Sosa (Nottingham Forest) y Miguel Almirón (ex Newcastle, hoy en Atlanta United) son nombres propios. En la zaga, lamentan una baja relevante como la del capitán Gustavo Gómez, del Palmeiras, por lesión.

Argentina tiene una influencia relevante en el seleccionado paraguayo, no solo por la nacionalidad de su estratega. Se trata de la liga que más aporta, con siete convocados de un total de 28. Además, hay futbolistas de raíces transandinas que optaron por ponerse la camiseta albirroja. Son los casos de Agustín Sández, Andrés Cubas y Alejandro Romero Gamarra.