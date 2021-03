Las comisiones desorbitadas que acogotan a la U: el plan para cortar pagos millonarios a los agentes

“Lamentablemente ha pasado en el mundo, pero en la U, muy en específico, que llegaba un técnico que pedía jugadores caros y después se iban. Jugadores que no solo te costaban un ojo de la cara, sino que llegaban por medio de representantes que te cobraban una tremenda comisión, situaciones incomprensibles. El técnico se iba y el club se queda con ese cacho”.

Rodrigo Goldberg, el director deportivo de Azul Azul, lanzaba la primera señal en entrevista con El Deportivo. El exfutbolista reconocía que desde su arribo el club, en 2019, se ha encargado de ordenar las finanzas de un equipo que parecía gastar a destajo. Bajo el mandato de Cristián Aubert, el actual presidente, los números se apretaron más, siempre con la idea de optimizar los recursos de un equipo que arrastra números rojos hace varias temporadas.

Y al momento de revisar las carpetas, todas en el segundo piso del CDA, uno de los temas que generó preocupación fue el dinero que se le pagaba a los agentes. Los representantes de los jugadores llegaban a cobrar el 10% de la transferencia, cifra que podía llegar a más de US$ 100 mil dólares, considerando los altos montos desembolsados por diferentes futbolistas que desfilaron por el CDA. Si en 2019 se llegó a pagar US$ 1,2 millones en comisiones, entre los casi ocho refuerzos que llegaron al club, en 2020 se canceló U$S 130 mil por todos los fichajes que se cerraron.

Actualmente, la U aún tiene pactado pagos con agentes. El más llamativo es el caso de Ángelo Henríquez, futbolista que llegó a los azules en agosto de 2018, a cambio de poco más de US$ 1 millón por los tres años y medio. En el contrato se establece que Fernando Felicevich, su representante, recibirá anualmente US$ 50 mil, que se deben pagar en dos cuotas semestrales, hasta el fin del vínculo de Gohan con la U. En total, el argentino recibirá US$ 175 mil por la operación.

Otro de los pagos que sigue penando en la concesionaria se remonta a la época de Kudelka. El argentino, de vacaciones en Buenos Aires, exigió la contratación de Nicolás Oroz y Sergio Vittor. O llegaban o el DT no volvía el club, recuerdan desde Azul Azul, a pocos días de iniciar el torneo 2019. En aquella oportunidad, el agente de ambos jugadores se embolsó US$100 mil dólares por cada jugador, en una operación que provocó una inversión de más de US$ 1 millón. Ambos jugadores no estuvieron más de una temporada en el club. Vittor se fue a los seis meses a Argentina acusando desgaste y poca continuidad con Alfredo Arias.

Viajando más al pasado, la nueva gerencia estudiantil encontró más negocios que se realizaron con la pistola sobre la mesa. Bajo la conducción de Jorge Sampaoli, el casildense ordenó que se contratara a Luciano Civelli y Eduardo Morente. O se cerraba su arribo o el casidelnse daba un paso al costado, según dicen las actas de los directorios que aún están en La Cisterna. Ambos jugadores, por los que se pagó casi US$ 4 millones, estuvieron lejos de cumplir las expectativas. Civelli terminó yéndose a los dos años, sin nunca afianzarse en la titularidad, y Morante se fue a las 12 meses ahogado con lesiones. El ecuatoriano jugó apenas 135 minutos por el Campeonato Nacional, fueron dos partidos, donde se dio el lujo de anotar un gol.

Morante estuvo apenas un año en la U.

La nueva política de comisión de los agentes

En Azul Azul dicen que nunca más se repetirán episodios como los anteriormente mencionados. Antes de abandonar la concesionaria, el control de Heller asumió la falta. Que hoy las reglas están claras y no son transables. O se acepta o el negocio no se cierra. La estabilidades de las finanzas del club están por encima de cualquier fichaje.

Frente a tal escenario, en la concesionaria cuentan que hoy el modo de negociar con los agentes solo se reduce al pago de un sueldo del futbolista extra para que sea reconocido comisión. Hoy, según dicen en la U, el valor de ese monto no supera los US$ 20 mil. Una medida que se encontrarán los nuevos dueños de Azul Azul y que, asumen hoy en la casa del chuncho, reforzarán en la próxima administración.