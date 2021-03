Presidente de Peñarol le da un portazo a Colo Colo: “Formiliano se queda hasta fin de año”

La llegada de Fabricio Formiliano a Colo Colo se convirtió en una verdadera teleserie. Ahora, fue el presidente de Peñarol, Ignacio Ruglio, quien protagonizó un nuevo capítulo, tras declarar que el defensa que pretende el técnico Gustavo Quinteros se quedará hasta final de año en el equipo mirasol, por lo que no llegará al Cacique.

“Fabricio Formiliano se queda por lo menos hasta fin de año. Ya se lo comuniqué a Tito y a su representante. Nuestros zagueros nos dan mucha seguridad”, sostuvo anoche el timonel del elenco uruguayo al medio Fútbol 1130, tras la victoria del club sobre Fénix (3-1), por la última fecha del Torneo de Clausura charrúa.

Sin embargo, las palabras de Ruglio chocan de frente con las versiones surgidas desde Blanco y Negro, las que dan por hecho el fichaje del central uruguayo, a través de un préstamo con opción de compra. “La tranquilidad es que tendremos a Formiliano para la Copa Sudamericana o la Copa Libertadores”, insistió la máxima autoridad de Peñarol.

Esto complica de sobremanera al Cacique, ya que el técnico Gustavo Quinteros ha solicitado hasta el cansancio la llegada de un defensor para completar el plantel, sobre todo, por las bajas que ha sufrido en la zona posterior, donde destaca la lesión de Felipe Campos en el último partido ante Unión La Calera y la suspensión por cuatro fechas de Maximiliano Falcón, a la que los albos apelarán.

Maximiliano Falcón, de Colo Colo, agredió a Valber Huerta, de la UC, en final de la Supercopa. Fue suspendido por cuatro fechas. FOTO: JAVIER VALDES LARRONDO / AGENCIAUNO

Además, fue ByN el que hizo oídos sordos a la petición del entrenador, que tras el término del torneo anterior solicitó la permanencia de Julio Barroso en el Monumental. Sin embargo, la concesionaria desestimó su requerimiento y mantuvo la decisión de no renovarle contrato al Almirante, el que finalmente fue contratado por Everton.

Quinteros se refirió el sábado a la posible llegada de Formiliano, tras el empate sin goles ante La Calera, en Macul. “Hay un acuerdo, sí, pero todavía el jugador no está acá. No se han firmado los papeles. Cuando se firmen y viaje, me voy a quedar tranquilo. Daniel Morón está haciendo todo lo posible, se ha movido bien, muy rápido, con él se adelantó un montón”, sostuvo en conferencia.

Sin embargo, minutos antes, en declaraciones a la transmisión oficial, criticó al directorio de Blanco y Negro y le exigió moverse con más rapidez. “Lo ideal para un equipo que quiere pelear el campeonato es estar completos antes de empezar la pretemporada. Hace un mes y medio que venimos hablando del defensor central y el delantero y aún no llegan”, dijo a TNT Sports.

“Jugamos Supercopa, empezó el torneo, y por lo que veo no se concreta. Son decisiones que tienen que tomar los dirigentes, que tienen que moverse con más rapidez. Podemos perder puntos y eso para recuperarlos es muy complicado”, advirtió.

El argentino nacionalizado boliviano, campeón con Universidad Católica del Torneo Nacional 2019 y de la Supercopa 2019, ha insistido en que no se hará “responsable” de los resultados de Colo Colo si la directiva presidida por Aníbal Mosa no le cumple sus exigencias en cuanto a refuerzos.

Por ahora, la teleserie de Formiliano está lejos de terminar y aún no está claro si el final feliz está reservado para el Cacique o para Peñarol. Las próximas horas serán cruciales.