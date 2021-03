La crítica de Quinteros a la dirigencia de Colo Colo por la tardanza de refuerzos: “Tienen que moverse con más rapidez”

Gustavo Quinteros volvió a manifestar su disconformidad con la dirigencia de Colo Colo por la tardanza de refuerzos. Tras la igualdad sin goles ante Unión La Calera, en el debut de los albos en el Torneo Nacional 2021, el entrenador del Cacique nuevamente lamentó la demora de Blanco y Negro en fichar a un delantero y un zaguero central.

Hace días, el DT había expresado que no se haría responsable de los resultados de su escuadra, debido a que aún no cuenta con un plantel que, a su juicio, esté completo de cara a los desafíos de la institución para la presente temporada. Y, luego del empate ante los cementeros, criticó la gestión de la concesionaria en este tema.

“Lo ideal para un equipo que quiere pelear el campeonato es estar completos antes de empezar la pretemporada. Hace un mes y medio que venimos hablando del defensor central y el delantero y aún no llegan”, comenzó diciendo el estratega a TNT Sports.

“Jugamos Supercopa, empezó el torneo, y por lo que veo no se concreta. Son decisiones que tienen que tomar los dirigentes, que tienen que moverse con más rapidez. Podemos perder puntos y eso para recuperarlos es muy complicado”, añadió.

“Los puntos pudieron haber sido tres para nosotros”

Gustavo Quinteros da órdenes a sus dirigidos, durante el empate entre Colo Colo y Unión La Calera. Foto: Agencia Uno.

Sobre el cotejo frente al equipo de la V Región, se mostró satisfecho con el desempeño de sus pupilos, aunque lamentó no haber podido convertir en la portería rival: “Estoy conforme. Jugamos bastante debilitados, con dos chicos de 18 años en defensa. Hicimos todo para ganarlo. Nos faltó profundidad, se metieron atrás, y mucho más con un jugador menos. Los puntos pudieron haber sido tres para nosotros. Tuvimos situaciones que terminamos mal las jugadas. Pudimos haber hecho el gol”.

También resaltó el retorno de Matías Zaldivia, quien regresó tras superar una rotura del tendón de Aquiles. “Zaldivia no estaba para jugar. Viene de una lesión larga y se tiene que fortalecer. Hoy arriesgó mucho. A él le gustó colaborar. Dijo que podía estar 20 o 30 minutos si era necesario. Tuvo que jugar casi 50 minutos. Estamos conformes. Ojalá que pueda seguir progresando y ayudarnos en este momento”.

Y, finalmente, descartó dejar la banca del Cacique. “Vine en el momento más difícil para salvarlo del descenso y ahora para tener un equipo competitivo. No me fui en el momento más difícil y me voy a ir ahora”, concluyó.