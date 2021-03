Quinteros mantiene el gallito: no se hace “responsable” de los resultados de Colo Colo

“Tenemos que empezar el torneo, lamentablemente, sin tener el plantel completo. Estamos esperando al central y al delantero que deben reemplazar a los que ya se fueron”.

Así comenzó la conferencia de prensa de un molesto Gustavo Quinteros. Con una sentencia. Con un juicio que ahondó durante el correr de su exposición y que incluso lo llevó a decir claramente que no le pidieran campeonar si es que no le traen a estos dos hombres que pidió.

“Para pelear el campeonato debemos tener el plantel completo y de manera competitiva. Y Colo Colo debe pelear el campeonato. Por lo que se debe reforzar la defensa y la delantera y no quiero repetir a cada uno de ustedes lo mismo que le dije a los dirigentes. Pero es difícil pelear el campeonato si no completamos el plantel lo antes posible”, aseveró.

Y para que quedara claro que esto no era una maña suya, Facha explicó: “Tenemos que reemplazar a Esteban Paredes, Juan Manuel Insaurralde y Julio Barroso, por que ya no están. Y esto lo venimos hablando con los dirigentes hace un mes y medio y todo se atrasó”. Instante preciso para que el adiestrador quemara todo con dos frases: “Tenemos que iniciar el torneo con dos chicos de 18 años en defensa (Rojas y Gutiérrez)” y “Vamos a iniciar el campeonato dándole ventaja a nuestros rivales”.

Con el Monumental ardiendo de Arica a Magallanes, el estratega pidió que no le echen la culpa a él si los resultados no se dan como la hinchada lo desea. “Cuando completemos el plantel, ahí seré total responsable como lo hice en la temporada anterior y salvamos al equipo del descenso. Ahora voy a ser responsable cuando completemos el plantel y tengamos al equipo competitivo, antes no”.

La situación de Falcón.

En medio de toda la polémica, la expulsión de Maximiliano Falcón y su suspensión por cuatro fechas, sumó más problemas al argentino-boliviano. Por lo que hubo una conversación entre ambos y anuncio de castigo. “Hemos hablado mucho con Falcón. No solo individualmente también grupalmente. El cometió un error muy grave y está arrepentido. Esperamos que le sirva de experiencia y no vuelva a cometer ese error. El sabe que no puede volver a cometer ese error, pues si no será un tema deportivo ya que es una falta grave”, anunció.

Por último, anunció que citará a Matías Zaldivia pese a que no está para 90 minutos,.