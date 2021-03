Felipe Flores y el futuro de Jaime Valdés: “Pajarito jugaría gratis en Colo Colo”

La noticia sorprendió al planeta fútbol y especialmente a los seguidores albos. Felipe Flores, el hombre de “los goles importantes” en Colo Colo y que hasta la temporada pasada jugaba en Antofagasta, firmó en Barnechea.

La Primera B se quedaba con otro referente del Cacique y esta vez, un ídolo de los blancos era el responsable. “Todo el mérito es del ‘profe’ Jaime (Pizarro), porque él me convenció de venir a este club. Igual tuve posibilidades y estoy agradecido de todo quienes me llamaron, pero el proyecto de Jaime me sedujo y me convenció de que aquí encontraré el fútbol que me gusta”.

Y el “fútbol que le gusta” a FF17 no es otro que estar ahí, frente al arco, peleando por cosas importantes y está convencido que el campeón de la Libertadores lo llevará a recuperar ese protagonismo que había perdido en el norte. “En el último año jugué súper poco y yo quiero estar en la cancha. Además, Barnechea se reforzó muy bien y estoy seguro que vamos a pelear por algo grande, en un torneo difícil, pero nada nos quitará el sueño de ascender”.

El futuro de su amigo

Pero hablar con Felipe Flores sin analizar lo que pasa en Colo Colo es imposible. El delantero que debutó con la camiseta del Popular el 2004 y que fue clave ne la obtención de la estrella 30 (2014) aun sueña con volver a los pastos del David Arellano.

“El año pasado preguntaron por mí, pero no prosperó. Ahora si quiero volver tengo que jugar, sumar minutos y hacer goles”, aseveró. Y para él, las próximas contrataciones de Blanco y Negro deben ser hombres de jerarquía, pues “se notó en el partido con Católica que al plantel le falta alguien que ordene a los jóvenes en la cancha y que menaje el partido”. ¿Un candidato? Jaime Valdés.

“Creo que hoy los dirigentes de los clubes grandes piensan más en el negocio que en lo deportivo. Por ejemplo no contratan a Pajarito, porque no lo van a vender y no entienden que esa inversión te beneficiará en el juego. Te sacará campeón y potenciará a tus figuras jóvenes. Además, tampoco creo que sea tanta plata contratar a Jaime, porque él jugaría gratis por Colo Colo”.

Por último, el ariete mira las próximas elecciones de Blanco y Negro con atención y deseó que Mrcelo Barticciotto o Carlos Caszely se hagan cargo de la concesionaria blanca. “Es lo que uno quiere como hincha, porque la cabeza del club debe estar identificada con él, debe mandar una persona que se ponga en los zapatos de la fanaticada y ellos (Barticciotto y Caszely) sienten a Colo Colo en el corazón”, concluyó.