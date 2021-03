Felipe Campos negó la falta de jerarquía en Colo Colo: “Estamos capacitados para asumir ese riesgo”

Pocas veces pasa en el planeta fútbol que todos estén de acuerdo. Pero tras el categórico triunfo de Universidad Católica en la Supercopa, no hubo nadie que negara que al plantel albo le falta jerarquía.

Más aún cuando los elegidos por Gustavo Quinteros se desmoronaron tras el primer gol de los cruzados, tal como el propio entrenador lo señaló más de alguna vez en la temporada pasada,

Sin embargo, Felipe Campos negó ambas cosas y en su primera conferencia de prensa de la temporada, aseveró que “no sé de que fantasmas hablas del año pasado, pues hubo varios partidos que dimos vuelta. Por lo que no entiendo porque haces esa pregunta de si nos hacen el gol, bajamos los brazos. En cuanto a la jerarquía, estar en Colo Colo te hace venir con más confianza y participe de algo grande. Además el partido pasado cumplí 200 partidos en Primera División y eso no es menor tampoco, por lo que siento que estamos capacitados para asumir ese riesgo”.

Eso sí, el defensa reconoció que la partida de Julio Barroso le dolió, “la verdad es que nunca te va a gustar que se vayan tus amigos. Estuve con Julio casi cinco años y siempre te va a doler que se vaya, pero también siempre hay jugadores en todas las posiciones y en el fútbol pasa esto”.

Lo que si asumió Felipe fue que la derrota del domingo, pasó por ellos. “Teníamos un partido controlado y no nos pueden hacer dos goles tan rápido o no tener ese cambio chip para poder dar vuelta el partido. Sin embargo, nos sirve para aprender”, explicó.

La ausencia de Falcón

Campos no dramatizó con la ausencia de Maximiliano Falcón por las próximas cuatro fechas (ese fue su castigo tras ser expulsado el domingo), porque “en lo personal estoy tranquilo por la responsabilidad que tengo y no es que vamos a probar algo, porque a mis compañeros los veo entrenar siempre y los juveniles lo están haciendo de buena manera. Han jugado y en su posición, por lo que no creo que sea tan misterioso para ellos”.

Por último, consultado por lo que podrían sentir Jorge Valdivia y Octavio Rivero este sábado cuando vuelvan con la camiseta de La Calera al Monumental, el defensor concluyó: “Cuando estaba en Palestino y me tocaba venir al estadio Monumental, ya despertaba con más ganas. Creo que todos los jugadores de Calera van a venir con ganas, no sólo ellos. Todos quieren jugar esta partido, porque es el más importante del año”.