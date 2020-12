Quinteros, lapidario: “No controlamos emociones, es un tema anímico, de presión”

No hay caso con Colo Colo. El Cacique está en estado crítico. Pasan los partidos, siguen las derrotas y las oportunidades se acaban. El torneo de los albos, a esta hora, es un loop constante. El DT Gustavo Quinteros, en su análisis, asevera que a esta altura la cabeza ya es factor importante.

“Cuando nos hacen un gol entramos en una desesperación, un nerviosismo, que no podemos controlar. Empezamos a jugar distinto, no controlamos emociones, es un tema anímico, de presión, que no podemos darlo todo”, analizó tras la derrota con La Serena.

Y agregó: “Nos afecta y no nos permite jugar como lo hacemos cuando no recibimos goles. Nos cuesta llegar, jugar, generar, ser claros. Eso es lo que no podemos resolver. Creo que en el partido anterior se jugó mejor porque no nos hicieron un gol al principio. Es como que cuando hay una adversidad sentimos y empezamos a jugar distinto”.

El argentino nacionalizado boliviano señaló, además, que ha estado trabajando ese aspecto, aunque hasta aquí no ha funcionado. “Hemos estado haciendo actividades, charlas, con profesionales que han superado adversidades. Tengo reuniones pendientes. Yo creo que necesitamos más un coaching, alguien que nos pueda cambiar el pensamiento. Acá casi ningún jugador está acostumbrado a pelear el descenso”, dijo.

Agregó sobre lo mismo que lo que atraviesa el cuadro albo “es una amargura grande, un sentimiento de frustración, pensábamos que íbamos a tener la solución en 15-20 días cuando llegamos. Necesitamos recuperarnos en la parte anímica. No tengo dudas que a los jugadores les está pesando un montón. Ahora nos está preocupando. Nos preocupa que cuando sucede una adversidad, el juego es totalmente negativo. No tenemos claridad, no hay buen pase”.

Culpó también a las constantes lesiones. “Hay que analizar muchas cosas, son los primeros partidos de Fernández, Mouche, Blandi, y ya estamos acá hace dos meses. Hoy perdimos a Fuentes por lesión muscular y no sé si a Mouche, no tenemos a Barroso y a Campos. Estamos pagando cosas mal hechas que todavía no podemos solucionar al 100. Creo que hoy, por haber jugado pocos días atrás, no nos recuperamos”.

“No es fácil llegar a un equipo donde para un partido tienes unos jugadores para entrenarlos y a la semana siguiente tienes otros. Se te caen defensores, delanteros, volantes. El fútbol no es llegar y entrenar y que jueguen bien. Y hay que tener en cuenta el tema anímico. Hubo partidos que se jugaron bien, el anterior, con Audax también. No podemos tener continuidad en el trabajo con los jugadores”, añadió.

Insistió, eso sí, en lo mental: “Pero habría que ver si el rival no nos hace ese gol al principio, la parte anímica. Asumí en un momento muy complicado y todavía estoy sufriendo las bajas de un montón de jugadores. Y para el próximo no solo no vamos a recuperar jugadores, si no que perdemos a Fuentes”.

¿Cree tener las herramientas para salvar al Cacique? “Espero que sí porque no solamente dependemos de la gente que llegó ahora. Si no que trabajar con todos de una vez por todas. Son cosas que nos están pasando. No nos queda otra que salir a jugar la final del sábado. Confío en que podamos sacar esto adelante. Estamos más lejos, tenemos que tratar de ganar, esperar que algunos de los que están abajo no ganen y tratar de ponernos cerca”.

Tuvo también palabras para Jorge Valdivia, quien apareció en la citación para el choque con La Serena, pero finalmente no se vistió: “Jorge fue citado porque quería estar en el vestuario y nosotros queríamos que estuviera. Se está preparando. Recién a partir de este miércoles o jueves va a estar con siete días de preparación. Lo que queremos es ponerlo bien y no ponerlo a jugar para perderlo todo el campeonato, porque puede tener una lesión muscular. Toda esta semana trabajará. Vamos a ver si para el sábado puede tener minutos, lo dudo”.

“No pensábamos nunca llegar a esta situación. Hay equipos abajo que están ganando y nosotros, no”, cerró Quinteros.