Verstappen aprieta el acelerador: consigue su cuarta pole en la F1 en el Gran Premio de Bahrein

Max Verstappen consigue su cuarta pole position en el arranque de la temporada 2021 de la Formula Uno. El joven piloto de Red Bull comienza el año pisando el acelerador para terminar la monarquía de Mercedes, quienes lo asecharán en la partida del Gran Premio de Bahrein, ya que Hamilton quedó segundo y Bottas tercero. La carrera comienza este domingo a las doce del día.

El holandés tuvo una gran semana de entrenamiento y demostró su valía en estos clasificatorios con la marca de 1:28.9 conseguida en la Q3. El motor Honda ruje fuerte en el Golfo Pérsico asechando con una dupla de miedo. Si bien el mexicano, Checo Pérez, quedó onceavo en la general, las sensaciones siguen siendo positivas para su debut, tras la salida de Racing Point.

Ahora el desafío para Max será defender el ataque dirigido de los campeones constructores. Lewis y Bottas buscarán cortar el gran momento de los austriacos. Hamilton por su parte intentará repetir su titulo de 2020, algo que no es una seguridad tras el comienzo dubitativo de los coches Mercedes durante las pruebas libres. Los nuevos vehículos alemanes no terminan de convencer y en el arranque no pudieron repetir la pole del año pasado.

Gran actuación de Charles Leclerc y Pierre Gasly. Cuarto y quinto respectivamente para los pilotos europeos. Fernando Alonso terminó noveno en su re debut en la categoría. Buenas noticias para el asturiano tras el accidente que sufrió en febrero.

Quien no lo pasó bien fue Sebastian Vettel, quien en su primera carrera con los colores de Aston Martin, logró una marca de 1:32.1 y quedó fuera en la primera ronda de los clasificatorios. El alemán arrancará desde la posición 18.

Finalmente los problemas siguen para Haas. La marca estadounidense no puede dar la talla y continua naufragando en la pista. Sus pilotos partirán últimos este domingo, complicando aún más el panorama. Entrenamientos y clasificatorios para el olvido.