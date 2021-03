Colo Colo: la dirigencia de ByN apelará la sanción de Falcón

Los golpes que le propinó Maximiliano Falcón a Valber Huerta aún siguen penando en el Monumental. Y por qué no decirlo, en San Carlos también.

Por que si bien este domingo el defensa cruzado intentaba olvidar el incidente de la Supercopa celebrando una conquista ajena (fue autogol de Fabricio Fontanini contra Ñublense), las cámaras de TNT Sports captaron cómo provocó el central cruzado al albo cuando ya había sido expulsado.

Y esto será parte de los argumentos que los abogados de Blanco y Negro presentaran ante la Primera Sala del Tribunal de Penalidades, cuando apelen la sanción del Peluca durante las próximas horas. Sí, la concesionaria decidió presentar el recurso para que el defensa sólo se pierda los duelos ante Cobresal y O’Higgins (ya estuvo ausente ante La Calera) y regrese ante Everton.

Trámite que decidieron hacer la semana pasada, pero que hoy cobra más relevancia ante la lesión de Felipe Campos (esguince) y el arma de doble filo que significó adelantar el regreso de Matías Zaldivia.

“Una vez que la Primera Sala resuelve que es admisible esta apelación, se manda a la Segunda Sala y ésta fija una audiencia para la presentación de los argumentos legales. Generalmente es bastante rápido el proceso y puede resolver bajar la pena a tres fechas o subirla a cinco, pues yo considero que si tiene agravantes pues este es un duelo del campeonato anterior y en este torneo Falcón ya había sido expulsado”, aseguró un experto en estas lides: Ángel Botto.

En lo que el ex presidente del Tribunal de Disciplina no está de acuerdo es en que los insultos de Huerta influyan en una rebaja de la pena. “Es un mal argumento, porque en ninguna parte la reglamentación dice que se puede atenuar una mala conducta por una provocación. Al contrario, dice claro que los jugadores no pueden responder a las provocaciones”, sentenció.

César Fuentes deberá ser operado tras la brutal agresión de Martínez (Foto: Agenciauno).

Un fuerte castigo para el codazo

En tanto, Botto explicó que Ariel Martínez debe recibir una sanción de dos a cuatro fechas por el feo codazo que le pegó a César Fuentes y que terminó con el jugador del Popular en el quirófano con fractura nasal.

“Va a depender del informe del árbitro, pero el mínimo son dos y el máximo deben ser cuatro partidos y no cinco como está contemplado. La razón es que tiene la atenuante de tener su hoja de vida limpia ya que es el inicio de un nuevo campeonato. Pero la pena máxima dependerá de que los miembros del Tribunal califiquen de cuán alevoso fue el golpe y de qué efecto produjo”, concluyó.